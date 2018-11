Asambleísta Marcela Holguín pide que Comisión de Derechos Colectivos reciba a periodista despedida de Radio Pública

Mesa legislativa está preparando informe para segundo debate de Ley Orgánica de Comunicación La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, pidió al Presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que se revisa en Comisión General a la periodista Lorena Abad, quien fue despedida el pasado 31 de octubre de Radio Pública y, quien, además, enfrenta un cáncer.

En declaraciones para Ecuadorinmediato, días atrás, la periodista Lorena Abad contó que fue despedida de Radio Pública, el pasado 31 de octubre en medio de una situación difícil pues atraviesa un cáncer de tiroides. Abad exige una liquidación justa y la indemnización respectiva.

“Han sido diez años que he trabajo dentro de la empresa, no conozco a los jefes o a la gerenta de ahora, ni siquiera a mis jefes inmediatos les he tratado antes, pero ahora no ha habido ningún pronunciamiento ni una llamada, nada, pero estoy confiando en que se dé ese diálogo o que el Ministerio de Trabajo intervenga”, pidió.

Tras conocer del tema, la asambleísta Marcela Holguín ha pedido que Abad sea recibida en Comisión General en la mesa legislativa de Derechos Colectivos, que trata las reformas a la Ley de Comunicación.

En la comunicación del 8 de noviembre, Holguín pide a Jorge Corozo, titular de la Comisión, recibir a Abad para "conocer su experiencia como trabajadora de un medio de comunicación público por 10 años y el cumplimiento de los derechos estipulados en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación".

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)