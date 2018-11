Pastor investigado por desaparición de Juliana Campoverde pide acción de protección contra defensores de derechos humanos

Audiencia se realizará próximo jueves 15 de noviembre a las 14h00 La jueza constitucional del Complejo Judicial Sur, Myriam Guamán, suspendió ayer 8 de noviembre de 2018 la audiencia de acción de protección planteada por el pastor Patricio C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) por supuesta violación a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de Jonathan C., quien es investigado por la desaparición de Juliana Campoverde, vista por última vez el pasado 7 de julio de 2012.