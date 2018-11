"Nos alegra saber que nuestro modelo ha sido imitado por otras provincias", resaltó Jimmy Jairala, rindiendo cuentas

"En carreteras Guayas no solo está mejor que antes, sino mejor que otras provincias hermanas que nos llevaban la delantera", aseguró "Esta es la única rendición de cuentas a la que me someto", sentenció el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, al inicio de su discurso en la sesión solemne por los 198 años de la provincialización, el jueves 8 de noviembre de 2018. La sonrisa de minutos anteriores, donde entregó junto a colaboradores decenas de reconocimientos a personalidades del ámbito cultural, deportivo, social y comercial, ya no estaba. El funcionario mostraba su cara más seria mientras se encargaba de nombrar los logros de nueve años y medio de gestión.