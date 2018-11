Miguel García: Hay funcionarios públicos que no cumplen con perfil profesional

Considera que no deberían ser regularizados El presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García, manifestó que existe una intención del Gobierno para reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, manifestó que hay "una gran cantidad" de funcionarios que están puesto a cuota y que no cumplen el perfil del cargo asignado. "Vienen bachilleres a ser coordinadores institucionales y a ganar más de 3 mil dólares", criticó. Además, considera que frente a un análisis de austeridad, una rebaja de USD $70 millones de una masa salarial que bordea los 10 mil millones, no es significativo.