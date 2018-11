13 de noviembre, Diana Falcón y Raúl Chicaiza conocerán Tribunal Penal que llevará adelante su juicio

Proceso se suspendió para Expresidente Rafael Correa y extitular de SENAIN, Pablo Romero, por encontrarse fuera del país Según una notificación judicial que recibió la defensa de los exagentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, el 13 de noviembre se sorteará el Tribunal Penal que llevará adelante el juicio por el plagio del político Fernando Balda. Esto se da luego de que la jueza Daniella Camacho dictara auto de llamamiento a juicio además, al expresidente de la República, Rafael Correa; y al extitular de la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero.

Sin embargo, el proceso se suspende para Correa (en Bélgica) y Romero (en España) por encontrarse fuera del país. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), no se podrán realizar este tipo de audiencias sin la presencia de las personas procesadas.

En este marco, durante una entrevista con France 24, el Exmandatario anunció que acudirá a instancias internacionales. Aunque no dio detalles de cómo serán sus pasos legales, insistió en que vive una persecución política.

Ratificó que no se someterá a la medida y denunció que existen irregularidades en cuanto a la selección de las autoridades judiciales en Ecuador. “Está tomada la Justicia, las instituciones del Estado, cuentan con el apoyo de cierta prensa, pero todo es cuestión de tiempo, se están derrumbando", dijo.

El Exjefe de Estado aclaró que no fue llamado por la justicia de su país sino por una jueza en particular "que fue muy parcial al igual que el fiscal". Por ello, no descartó llevar su caso a otras instancias fuera del territorio ecuatoriano. “No nos vamos a prestar para esa payasada. Vamos a ejercer las acciones a nivel internacional que sean pertinentes al caso”.

Mientras tanto, el abogado de Romero, Stalin Oviedo, aclaró que España aún no ha aceptado la extradición de su defendido. El documento que se conoció este 08 de noviembre, recalcó, "es un requisito que es insoslayable en un trámite". En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el jurista advirtió que no deberían "cantar victoria" antes de que se realice la audiencia en la cual se decidirá si es procedente o no la extradición de su defendido.

Cuestionó además, la decisión de Camacho asegurando que no tomó en cuenta los alegatos que la defensa presentó. “El fallo no tenía una estructura ordenada, éste tiene que cumplir ciertos requisitos que se encuentran contemplados en el COIP y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que no se cumplieron”.

(JPM)

Fuentes: Platinum – El Comercio – Ecuadorinmediato.com