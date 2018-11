Abdalá Bucaram Ortiz: "20 años me tuvieron callado aquellos que son modelo de gestión"

Ex Presidente recibió homenaje de desagravio por "puesta de droga" en Panamá hace 32 años El ex Presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, recibió un homenaje de desagravio en un hotel de Guayaquil al cumplirse 32 años del momento en que, según Bucaram, colocaron droga en su auto en Panamá, por presión del entonces Presidente León Febres Cordero: "Hay que ponerse en la piel de este hombre y de esta familia para entender el daño que nos han hecho y están ahí, hablando de modelo de gestión", sostuvo el ex Mandatario ecuatoriano.

Este viernes, en horas de la noche, "un selecto grupo de empresarios industriales, comerciantes, constructores, políticos, intelectuales y dirigentes sociales" rindieron un "merecido y justo Homenaje de Desagravio" al ex Presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, según indica la invitación del evento.

El acto surgió por la situación que vivió el ex Mandatario, hace 32 años, en la ciudad de Panamá, cuando "fue víctima del acto perverso de colocar droga a un joven político de 34 años para detenerlo y someterlo a prisión por orden del general Antonio Noriega de Panamá en complicidad con el Gobierno del elitista y oligárquico Partido Social Cristiano de su país", señala la invitación.

Omar Quintana, ex político y allegado al ex Mandatario, recordó cómo se asentó la familia Bucaram en Ecuador por el año 1916, detallando la vida política que vivió Asaad Bucaram en el país, pasando por el régimen de Jaime Roldós Aguilera.

Al hablar de Bucaram Ortiz, Quintana mencionó que tras la muerte de Jaime Roldós, Bucaram se convirtió en el Alcalde de Guayaquil.

"Es así cómo comenzó una tarea donde tuvo la oportunidad de estrecharme su amistad y ver todos los avances en la ciudad y todo lo que hacía por Guayaquil, me quedé impresionado", admitió.

Recalco que por la envidia, codicia en la política ecuatoriana el ex Presidente León Febres Cordero decidió que "tenía que apartar a Bucaram de la política t lo mandó al primer destierro, creyendo que con eso se iba a acabar Bucaram, pero con eso iba a hacer mucho más grande".

"No ha existido ningún político en Ecuador más perseguido que la familia Bucaram, especialmente, Bucaram, con más de 20 años de exilio", acotó.

En representación de la familia Bucaram Pulley, Abdalá Bucaram Pulley, hijo del ex Jefe de Estado, insistió en la persecución política en contra de su padre.

"Los políticos se ensañan contra aquellos hombres que no pueden vencer. Aquellos que hemos leído de historia sabemos que no ha existido un solo hombre connotado en la historia, que no haya sido perseguido", mencionó.

Así también recalcó que "la verdad y el saber que esta familia, a la que le han perseguido por 60 años, y, a pesar de Abdalá Bucaram haber vivido más de 20 años de exilio, nuestra familia es una familia unida".

"Ninguno de los hijos de Abdalá Bucaram está e drogas, es una familia que siempre que está en problemas, estamos unidos y decimos: presente", enfatizó.

Bucaram Pulley criticó que a la prensa no le interese este tipo de actos, indicando que responden a intereses de ciertos grupos políticos.

"Como este acto es en contra de aquellos honorables que han gobernado este país y que hoy pretenden seguir gobernando nuestra ciudad, entonces, no les interesa estar presentes donde se dice la verdad", enfatizó.

Han pasado 32 años de aquel día, dijo Bucaram Pulley: "Recuerdo que era un niño de 4 años de edad, estaba jugando Atari en la sala de mi casa con mi hermano Jacobo y tocaron la puerta de nuestra casa, donde vivíamos exiliados en Panamá, sin saber qué era el exilio".

"Mi hermano Jacobo, de 7 años, preguntó quién era y dijeron: Policía panameña, corrió al cuarto asustado, mi padre desesperado, ponía modulares en las puertas, al parecer, ya tenía conocimiento de lo que venía", relató.

Nuestra casa era un caos, mi madre y mis hermanos lloraban, confesó Bucaram Pulley.

"(Su padre) abrió la puerta y entró una avalancha de policías, que, con cuchillos, rompían los colchones y nuestra ropa, buscando la supuesta droga, que había sido colocada en un vehículo del ex Presidente Bucaram", indicó, finalmente, se llevaron a Abdalá Bucaram Ortiz.

El ex Presidente Abdalá Bucaram Ortiz enfatizó que 20 años lo tuvieron "callado aquellos que son modelos de gestión, en base a la puesta de droga, la muerte, la represión, el asalto al poder, la dictadura".

"Modelo de gestión de criminales, que hoy son señores y dirigen alcaldías y se roban el poder judicial y se roban el poder constitucional y se roban todos los poderes, pero son los señores", expresó.

Reprochó que, aunque ofreció estar ahí, no haya acudid al acto Alberto Dahik, ex Vicepresidente del Ecuador, "testigo de cuándo Febres Cordero ponerme la droga y no vino".

"Me ofreció mi buen amigo Nicolás Lapentti llegar y no llegó, era un testigo vital porque él fue a Panamá a socorrerme como diputado, inclusive, ex candidatos a Presidentes me ofrecieron y no han llegado", sostuvo.

“Soy un hombre al que se le ha hecho el mayor daño posible”, insistió el ex Presidente, al tiempo de recalcar: “Hay que ponerse en la piel de este hombre y de esta familia para entender el daño que nos han hecho y están ahí, hablando de modelo de gestión”.

"Festejo que no esté la prensa, porque los desprecio, sin embargo, cómo los defiendo", acotó Bucaram Ortiz sobre la ausencia de los medios de comunicación.

"Acudo porque quiero crear una cultura de no impunidad, de sanción moral a los dueños del país, a los golpistas, tiranos, para preservar los valores de la democracia y la justicia, y para que nunca pase un ser humano un estado de indefensión, difamado y expulsado de su país"

A la cita acudieron familiares del ex Presidente, sus hermanos Elsa y Jacobo Bucaram; Fernando Rosero, Alfredo Adum, Álvaro Noboa, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, entre otros.

Con información de Facebook Abdalá Bucaram, Twitter y Ecuadorinmediato

