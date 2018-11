"Mal informe" de Contraloría llevó a Marco Antonio Bravo a prisión; "No se robó un centavo del Estado", insiste su esposa (AUDIO)

Audio Noviembre 12 - Licenia Espinel



"¿Por qué el señor (Andrés) Michelena no es investigado?", pregunta Licenia Espinel, esposa de Marco Antonio Bravo, en declaraciones para Ecuadorinmediato, insistió en la inocencia del ex funcionario de la Secretaría de Comunicación (SECOM), en el anterior gobierno, en el caso por presunto peculado. Asegura que Bravo está envuelto en la investigación por "un mal informe hecho por Contraloría, que convierte un tema administrativo en un indicio de responsabilidad penal". Espinel enfatizó que su cónyuge no se ha robado un centavo del Estado y apunta a un presunto direccionamiento en contra de él; pues, por ejemplo, el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, involucrado en el tema, no está vinculado.

Espinel mencionó que el tema parte de un informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, que contiene dos casos.

“El caso Erique, que es la contratación de un señor que, entiendo, fue bachiller, pero que, de acuerdo a la información provista por la misma SECOM, cumplía el perfil, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, para ser contratado”, detalló.

“El caso de la contratación de la consultoría con Sartre, se cumplió, se entregó y se implementó”, indicó como el segundo caso.

La Fiscalía “por una extraña razón”, dijo Espinel, incluyó en este último caso, que no está en el Informe de Indicio de Responsabilidad Penal de la Contraloría, la contratación de la empresa Gota Azul, de propiedad de Carlos Bravo, hermano del ex funcionario.

“Mi esposo no tiene ningún nivel de participación ni accionaria ni de ningún tipo, pero quien pide esa contratación, en los términos de referencia, como estaba documentado por los mismos documentos certificados de la Secretaría de Comunicación es el actual Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que era compañero de mi esposo como Subsecretario de Promoción y Publicidad de la Secretaría de Comunicación”, detalló.

Andrés Michelena administró el contrato anterior de la empresa Gota Azul, citó Espinel y aclaró que esa contratación pasó la auditoría de la Contraloría. No obstante, dijo, hipotéticamente, si es que los acuerdos tenían anomalías “¿por qué el señor Michelena no es investigado?”.

“Él firma los términos de referencia de la contratación de Gota Azul y administra un contrato anterior, entonces, no entiendo cómo vinculan a unos, no investigan a todos”, señaló, además, alertó que no está indagado quien realizó el informe jurídico para las contrataciones.

Según la también periodista, el proceso, en el que ahora está envuelto Bravo, parte “de un mal informe hecho por Contraloría, que convierte un tema administrativo en un indicio de responsabilidad penal”.

“Un trabajo absolutamente mal hecho por las personas de Contraloría, quienes no fueron capaces de leer la documentación que reposaba en la Secretaría de Comunicación, incluyen el nombre de Marco Antonio en procesos en los que él no tiene ningún nivel de participación”, acotó.

Dijo que el equipo que realizó el informe debió ubicar fechas, pero no se “tomaron el trabajo de leer los documentos”.

“El nombramiento que le hace el señor Fernando Alvarado al señor Patricio Pacheco, ocupando el cargo que, en ese entonces, desempeñaba Marco Antonio, trabajó desde el 8 de mayo en CORDICOM como delegado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, está la documentación ahí, presenta la renuncia el 5, se la aceptan el 7, el 8 se vincula al CORDICOM y el contrato se firma el 21 de mayo ¿Cómo una persona que trabaja para otra institución puede haber firmado un contrato?”, preguntó.

La esposa del periodista reprochó que se ha detenido a tres personas que decidieron permanecer en el país “y dar la cara”.

“Los demás no están, uno se fugó, el señor Alvarado, todo esto se precipita tras la fuga del señor Alvarado, la mano derecha del señor Alvarado, aunque él lo niegue, (es) Pablo Yánez, que siempre fue estrecho colaborador del señor Alvarado, colaborador al punto de que el señor Alvarado luego lo llevó al Ministerio de Turismo y ARCOTEL, si no era tan cercano, no tiene lógica que él lo haya llevado a esas otras dos dependencia, él tiene cooperación, entiendo, el programa de testigo protegido, a él le dieron medidas cautelares de presentación a la justicia”, criticó.

Bravo, al interior de la SECOM, según Espinel, desempeñó la labor de periodista, “no contrató a nadie, no podía hacerlo”, acotó.

“Las capacidades legales dentro de la Secretaría de Comunicación no le permitían hacer eso, él está con prisión preventiva, él está en la cárcel, a él no le dieron, ni siquiera, la posibilidad de presentarse, como sí le dieron a Yánez, cada día a la justicia, ¿qué derecho tiene el señor Yánez que no lo tenemos nosotros?”, consultó.

Sobre la situación familiar, dijo: “Estamos enfrentando una injusticia” y subrayó que el periodista Marco Antonio Bravo está ya 13 días detenido.

“Le hemos apenas podido ver el pasado miércoles, estuvo incomunicado, está con el evidente desgaste físico que esta situación provoca, el desgaste ánimo, la falta de confianza en el sistema judicial porque ha sido víctima de la injusticia judicial en este proceso”, recalcó.

Reveló, además, que la familia del periodista está viviendo una “situación terrible”, la hija pequeña de Bravo, de 5 años, “está con depresión”, contó Espinel.

“Es muy pegada a su padre, su padre se encargaba de mandarle a la escuela, de atenderle porque yo soy periodista y trabajo en un medio de comunicación desde muy temprano y esa función la desempeñaba él, entonces, fuera del tema legal, la situación de la familia es terrible, económicamente estamos quebrados”, enfatizó.

Así también preguntó: “¿Quién puede sobrevivir al estigma de haber trabajo para el Gobierno anterior que uno hereda como periodista? En el caso de mi esposo, él no pudo conseguir trabajo fijo desde que salió de la Secretaría de Comunicación”.

“Ha tenido que pagar una defensa, tenemos una casa hipotecada, no tenemos bienes para poder vender ya y cubrir esta defensa, la situación es crítica”, insistió.

En relación a que Bravo sería víctima de una “cacería de brujas” contra quienes laboraron en el anterior régimen, enfatizó: “Quisiera creer que es una coincidencia, pero la realidad es absolutamente distinta, antes de la audiencia de vinculación, teníamos vigilancia policial en nuestro domicilio, antes de que se sepa que se le iba a pedir prisión preventiva, me preguntó: ¿si a nosotros nos vigilaron, por qué no vigilaron a los demás? ¿por qué permitieron que salgan, antes del país, que también (están) con prisión preventiva, pero que no están detenidas?”.

Al ser consultada en Ecuadorinmediato sobre las críticas al video difundido minutos antes de Marco Antonio Bravo sea capturado, en donde se ve a la pequeña hija del periodista, Licenia Espinel respondió: “No lo justifico, soy periodista, no lo justifico, pero, en un momento de emergencia como el que estábamos enfrentando, de la forma tan ruin como lo hicieron, pese a que dijo que se iba a quedar acá, porque no es un corrupto, él no se va a convertir en un prófugo, pese a toda la forma en cómo lo hicieron, es absolutamente lamentable, ¿cómo se lo evidencia si no de esa forma? ¿Cómo se va a enterar la gente cómo ocurrieron las cosas?”.

“La persona que le filma, seguramente, no tiene, ese momento, la capacidad de difuminar la imagen de mi hija, pasó todo tan rápido y fue la manera de contarlo, si no nadie se hubiera enterado cómo lo hicieron, no tenían la necesidad de llegar a ese extremo, les pedimos que nos dejen llegar hasta la casa para dejar a mi hija y, luego, se iba a entregar como había ofrecido y no nos permitieron hacerlo”, recordó.

La defensa de Bravo ha solicitado una apelación a la prisión preventiva y está ya asignado un tribunal para que conozca el caso. Espinel pide que se muestre que la “justicia es independiente”.

“Él es una persona responsable, es un profesional que ejerció su trabajo, él no se ha robado un centavo de nadie y peor del Estado, es una persona honesta”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)