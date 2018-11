Sofía Espín acusa a Presidenta de Asamblea de presionar a bancadas para votar a favor de su destitución

"Ella, insistentemente, ha presionado que supervisen los votos de cada legislador. Yo creo que cada parlamentario tiene un primer mandante, que es su conciencia y el pueblo", dijo La asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, acusó a la Presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, de presionar a las diferentes bancadas del Legislativo para que voten a favor de su destitución. "Ella, insistentemente, ha presionado que supervisen los votos de cada legislador. Yo creo que cada parlamentario tiene un primer mandante, que es su conciencia y el pueblo", dijo.

“Hay una sensación de mucha presión sobre varias bancadas para conseguir los votos que no tenían el día jueves en donde, de manera ilegal, presentan una moción previa, violentando el artículo 164, que decía que tenía que votarse el informe de mayoría de la Comisión Multipartidista y también rompiendo la moción que yo había presentado de que ese informe se vote”, comentó.

Al parecer, dijo, dichas “presiones” vienen de la Presidenta de la Asamblea Nacional. “Ella, hoy día, insistentemente, ha presionado que supervisen los votos de cada legislador. Yo creo que cada parlamentario tiene un primer mandante, que es su conciencia y el pueblo”.

“He demostrado que conmigo se ha roto todo debido proceso, vulneración al derecho a mi defensa en todos los niveles. Un CAL que no motivó su denuncia, un denunciante (el asambleísta Esteban Bernal) que no presentó declaración juramentada, ni explica cómo una visita de 15 minutos significa cumplir otras funciones”, lamentó.

Asimismo, calificó como “ilegal” el pedido de reconsideración que pidió Fernando Flores sobre la necesidad de contar con 91 votos para su destitución y la de Norma Vallejo. “Recuerden que lo que está pendiente es la votación del informe de la Comisión”.

“Sería una nueva ilegalidad, pero en todo caso, es el Pleno el que manda y yo, respetuosa de esa decisión, de que me dieron 24 horas más, intentando subsanar algo que ya era insubsanable, lo que no hicieron en 10 días, me pidieron que haga en 24 horas. Obviamente, en 24 horas yo no podía llamar a todos los testigos que podrían haber venido: El Psicólogo, la Directora de la cárcel, los dos guías penitenciarios”, reprochó.

Fuentes: Twitter Sofía Espín/El Universo/El Comercio/Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com