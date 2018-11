Ledy Zúñiga: "Mayoría de acciones observadas por Contraloría ocurrieron cuando ya no era Ministra de Justicia"

"Participé en seis primeros meses del proceso de contratación y ejecución de dispositivos electrónicos", afirmó. Al igual que varias autoridades que comparecieron por la fuga de Fernando Alvarado, la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, se deslindó de la responsabilidad de la ejecución del contrato de adjudicación de los dispositivos de vigilancia electrónica, observado por la Contraloría. Argumentó que solo participó en los seis primeros meses del proceso de contratación y ejecución de la plataforma electrónica. Señaló que la mayoría de acciones observadas en el informe se refieren a hechos que ocurrieron cuando ya no era Ministra, por lo que, dijo, no puede responder por esto. "En mayo de 2017 terminé mi periodo. Durante mi gestión, no se recibieron todos los componentes de la plataforma electrónica, sino en el de mi sucesora, Rosana Alvarado", acotó.