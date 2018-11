ASFADEC presenta Amicus Curiae a favor de defensores de derechos humanos que buscan que caso de Juliana Campoverde se aclare

Acción de protección fue interpuesta por Patricio C. padre de Jonathan C., procesado por desaparición de joven La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) presentó un Amicus Curiae para la reanudación de la audiencia de acción de protección en contra de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Comité contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) por compartir en las redes sociales información sobre la desaparición de Juliana Campoverde, joven que fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito. La audiencia está prevista para este jueves 15 de noviembre de 2018, a las 14h00, en el Complejo Judicial Sur.

Esta acción de protección fue interpuesta por Patricio C. padre de Jonathan C., procesado por la desaparición de Juliana, quien asegura que se ha vulnerado los derechos de su hijo y su familia porque se ha violentado los derechos de libertad y de protección. Además, del derecho a la integridad física, psíquica, moral y el derecho a la salud; a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; derecho a la no discriminación; la práctica religiosa y favorecer un ambiente de pluralidad y tolerancia; el derecho a asociarse y reunirse; el derecho a la intimidad personal y familiar; derecho a las manifestaciones espirituales, religiosas y sociales; y el derecho de presunción de protección y presunción de inocencia.

Frente a esto, ASFADEC señala que "INREDH y COVIDEFEM son organizaciones de derechos humanos que tienen como objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos y promover que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído al ratificar tratados internacionales".

"El amicus curiae se basa en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el apoyo a su labor; instrumentos internacionales de protección para defensores de derechos humanos; y el derecho a la libertad de expresión", aclaró María Espinosa, abogada de la Asociación.

Agregó que el hecho de investigar y hacer públicos este tipo de delito, como la desaparición, pueden contribuir a ponerles fin, evitar que se repitan y ayudar a las víctimas a llevar sus casos ante los tribunales.

"solicitamos a la jueza que el presente Amicus Curiae sea tomado en cuenta en el proceso y que esta juzgadora deseche la demanda de acción de protección por cuanto INREDH y COVIDEFEM no han vulnerado los derechos de libertad y de protección de los pastores", dijo la abogada.

ASFADEC califica a esta demanda como una forma de hostigamiento y criminalización al trabajo que vienen realizando las dos organizaciones en defensa y protección de los derechos humanos. "Y en este caso particular en defensa de los derechos humanos de las personas desaparecidas como Juliana Campoverde y de su familia que durante los seis años de desaparición han sido continuamente revictimizadas y han estado impedidas de acceder a derechos de verdad, justicia y reparación".

