Sofía Espín: "Esta sesión confirma que antes se vulneró mi derecho al debido proceso"

Cuestionó que un "ministro puesto a dedo" necesite 91 votos para su destitución y que una asambleísta elegida por los ecuatorianos solo sea con mayoría absoluta La asambleísta Sofía Espín, investigada por visitar a una exagente procesada en el caso Balda, anunció que son seis vulneraciones que se cometieron dentro del proceso en su contra, que terminó con un informe que recomienda su destitución. Expuso que esta misma sesión confirma que antes se violó su derecho al debido proceso. Arremetió en contra de María José Carrión, quien, según Espín, envió una comunicación a la Superintendencia de Compañías, donde pretendía reprochar y detener el desarrollo de una auditoría a GEA, involucrada en cobros indebidos. Además, afirmó que solo entre el asambleísta que la acusa, Esteban Bernal, y sus dos juzgadores, Jimmy Candell y Fernando Callejas, "suman más de 600 procesos judiciales".

Expuso que el proceso de la Comisión está lleno de irregularidades porque, dijo, los mismos integrantes votaron a favor de la moción previa para que presente, en 24 horas, más pruebas. “Escucharon a quienes quisieron, solo a quienes me perjudicaban. La historia los va a juzgar”, acotó al precisar que Yadira Cadena solicitó ser recibida, pero no se le permitió, así como otra documentación que no pudo entregar.

“Hay denuncias hasta de intento de asesinato, solo entre el asambleísta que me acusa y mis dos juzgadores, suman más de 600 procesos judiciales y estas personas son las que nos quieren dar lecciones de moral”, reprochó.

Ha quedado demostrado, dijo, que no existe violación de la causal descrita en el artículo 163 numeral 1 de la LOFL. Sostuvo que una visita no es delito y que, hasta ahora, no lo han podido demostrar. “Ese acto les cayó como anillo al dedo a quienes quieren vender las empresas públicas, la nueva deuda externa, y del famoso caso GEA que no se dice nada”.

“El caso Espín ha servido para topar eso y mucho más”, criticó.

Indicó que María José Carrión, en junio de este año, envió una comunicación a la Superintendencia de Compañías, donde pretendía reprochar y detener el desarrollo de una auditoría la compañía GEA. “Qué hace la presidenta de Comisión de Fiscalización defendiendo a GEA. Eso es corrupción. La señora Manssur, en su momento titular de la entidad, le responde: la fiscalización que por mandato constitucional realiza la asamblea debe estar orientada a que las actuaciones de órganos públicos, además, de ser legales, velen por el interés colectivo y no particulares. Aquí hay un caso para destitución”, anunció.

Considera que esta misma sesión confirma que antes se violó su derecho al debido proceso y existe, ahora, una nueva vulneración del debido proceso para corregir lo que la Comisión debió hacer en 10 días.

“No han buscado garantizar el debido proceso, sino para garantizar los votos y destituirme”, afirmó.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional