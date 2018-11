REACCIÓN: Revolución Ciudadana tras destitución de Sofía Espín: "Hoy se demostró que hay asambleístas cobardes"

"Ganaremos en instancias internacionales porque no hay democracia, no hay debido proceso, no respetaron mi derecho a la defensa", respondió exlegisladora Tras la destitución de Sofía Espín como asambleísta, la bancada de Revolución Ciudadana emitió un pronunciamiento posterior ratificando que, con estas acciones, quedó demostrado que "hay legisladores cobardes", pero además, que su caso lo ganarán en instancias internacionales. "No hay democracia, no hay debido proceso, no respetaron mi derecho a la defensa", replicó la exparlamentaria.