Oswaldo Jarrín: "Código de Defensa Nacional tiene cuatro leyes que atienden seguridad, inteligencia, defensa y gestión de riesgos"

Comentó que se está proponiendo la generación de normativas para la disciplina de militares El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refirió al nuevo Código Orgánico de Defensa Nacional cuyo propósito fundamental es que existan leyes específicas para cada una de las instituciones. "Por esta razón la iniciativa fue de elaborar leyes que respondan a las necesidades de la ciudadanos, población e instituciones. Son cuatro leyes que están dentro del Código: Ley de Seguridad Pública, Ley de Defensa Nacional. Ley de Inteligencia y una Ley de Gestión de Riesgos.".

“Esto significa que la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado no puede ser un documento que absorba competencias de varias instituciones”. Comentó que como hay ejes transversales sobre las 4 leyes, se ha realizado una introducción para que las situaciones de excepción se puedan cumplir. “Que se conozca qué es lo que se debe cumplir por cada una de las instituciones en este cuerpo legal independiente y armónico”.

“Recordando los lamentables incidentes que hemos tenido en las Fuerzas Armadas (FF.AA) nos hemos dado cuenta de que hay mucha flexibilidad y por esta razón vamos a afrontar las situaciones que comprometen al comportamiento. Las obligaciones, derechos y libertades deben estar dentro de una Ley”.

Explicó que se generaría una Ley de Personal y una Ley de Disciplina militar. “Esto significa que se van a restar las condiciones de las situaciones en que hay falta de respaldo a diferentes mandos en todas la jerarquías”.

Se refirió a los nuevos retos que tiene la institución militar, “hay nuevas oportunidades que se va a tener con el mando, no es exclusivamente de carácter ofensivo para enfrenar a las diferentes amenazas que se poseen contra el Estado Ecuatoriano. Las FF.AA tiene el deber de defender a la población, este es un trabajo en conjunto para precautelar los objetivos y obligaciones que están estipulados en la Constitución y los estamentos internos”.

Habló sobre la posible inmersión del narcotráfico en las filas militares, “aspectos negativos que se tienen en las intuición jamás pueden tildarse de FF.AA. Cuando yo he manifestado de aislados significa que no es la institución sino un grupo de personas. Por eso estamos pidiendo la objetividad que corresponde a los hechos”.

“Si es que tenemos un número determinado de elementos, tampoco podemos especular que deben estar también elementos de alta jerarquía o que también estarían inmersos personas de otras funciones que no están incluidos por parte de la justicia”. Recordó que las FF.AA persiguen un delito.

“Si es que hay que depurar algo es el delito dentro de la institución. En esas condiciones no se puede hablar de jerarquías porque no es una persecución. Las personas y quienes corresponden en los procesos legales son los que tenemos que hacer referencia”. Indicó que es importante no especular ya que esto deteriora la reputación institucional.

“Nos causa extrañeza porque en el orden internacional las FF.AA del Ecuador están en el segundo lugar de confiabilidad en toda Latinoamérica”. Comentó que se han hecho varios actos de esta entidad para continuar preparándose, “ese prestigio que necesitamos se está construyendo en el país”.

Jarrín recordó que se detuvo y se entregó la lista de los 41 casos que estarían inmersos en tráfico de drogas. “De esos, 30 han sido del ejército, 7 de la Fuerza Aérea y uno de la fuerza Naval. Existe personal civil y tropa. No hay persecución en función de jerarquías. En términos generales no interesa la jerarquía sino el delito”.

“La Fiscalía y la justicia determinará los procedimientos de quienes han cometido un delito. No nos extrañemos de que no hay oficiales y cuestionemos esto, eso es mezquino con la institución”. Jarrín recordó que hubo la infiltración de un grupo con droga que fue procesado y que está en la justicia común en una base naval.

“Los implicados y todos los que son complementariamente investigados están en la Fiscalía. El tráfico de municiones fue un robo y está siendo investigado por parte del ejército. Los casos similares que se relacionan a delitos comunes han sido procesados. Si es que hay oficiales que primero entreguen denuncias”.

Sobre el cambio de la cúpula militar por parte del Presidente de la República, Lenin Moreno, comentó que esto responde a las normas. “Simplemente hay un perfil profesional de cada uno de los oficiales y el momento que han cumplido con su tiempo de servicios el Presidente de la República, como corresponde a la Ley, tiene la facultad legal para que pueda ser nombrado o reemplazar a alguien”.

Sobre la presentación de este nuevo código de la Policía Marítima, recordó que este el anterior se generó hacia los años 70, “nosotros empezamos verificando como se estaba dando cumplimiento a la seguridad marítima. La responsabilidad de la Fuerza Naval es asegurar la vida y las actividades económicas”.

“Nos hemos dado cuenta que se necesita una Ley que esté acorde a las necesidades. Hay que sustituir la misma. Esto fue enviado hacia la Asamblea y en este momento se está discutiendo la Ley y esperamos a que sea aprobada”. Comentó que esta permitirá entregará mayor respaldo a este entidad, además que también regulará las actividades naviera. (BGV)

Fuente: Democracia TV/ Ecuadorinmediato