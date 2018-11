Rafael Correa: ¿No dizque se venía abajo Coca Codo Sinclair, igual que la Refinería?

"No han hecho nada, y critican todo, típico de los mediocres", critica ex Presidente ecuatoriano El ex Presidente de la República, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, se refirió al reporte entregado por el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Gonzalo Uquillas, quien señaló que las microfisuras en el proyecto Coca Codo Sinclair "no significan riesgo alguno en la operación de la central y menos aún en el personal que opera en las instalaciones". Correa tuiteó: "¿No dizque se venía abajo, igual que la Refinería?".