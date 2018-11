Doping de Michael Arroyo es por un diurético, revela su representante José Chamorro

Asegura que jugador toma medicamentos para cálculos renales Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) abriera un expediente al jugador de Barcelona, Michael Arroyo, por dar positivo en dopaje tras el último Clásico del Astillero, su representante, José Chamorro, aseguró que la Ecuafútbol está procediendo mal en esta ocasión, tomando en cuenta que lo sancionó sin que fuera procedente. "Se está abriendo un expediente. El doping que tiene Michael es por un diurético, con los médicos que hemos hablado él ha estado tomando un medicamento para cálculos renales que ha tenido", señaló.

En una entrevista para 'Fanático' de Ecuador TV, el representante expresó: "Se está hablando de un supuesto doping, la Comisión Médica de la FEF lo sancionó cuando no es procedente, creo que están haciendo mal. Nosotros estamos analizando el tema con nuestros abogados y con un cuerpo médico científico que demuestre que no existe tal doping, no sé de qué hablan”

“Por ahí vi comentarios mal intencionados hablando de doping de marihuana o cocaína, pero este es de un medicamento. No sé por qué la gente está hablando de sanción de por vida, de cuatro años o de dos años. Todo esto tiene que analizarlo la Comisión", remarcó Chamorro.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF indicó que existe un informe del laboratorio en donde se confirma el dopaje de Arroyo, sin embargo, reiteró que el jugador tiene la oportunidad de presentar sus descargos. Lo deberá hacer el próximo 28 de noviembre en el organismo.

Mientras el expediente esté abierto, Arroyo estará suspendido, a la espera de una sanción definitiva. Por ahora el deportista no juega debido a una operación de meniscos, a la que se sometió el pasado 8 de noviembre.

Fuentes: Estadio – Radio Huancavilca – Ecuador TV – Ecuadorinmediato.com