Defensa de Rafael Correa: "En caso Balda hay que encontrar verdad procesal, no responder a otras aspiraciones"

Abogados de expresidente insisten que hay una persecución política La defensa de Rafael Correa afirmó que se espera la notificación de la INTERPOL sobre la difusión roja contra el expresidente. También recordó que en este caso es necesario que la jueza actué con forme a los elementos de convicción. "En caso Balda hay que actuar con seriedad y seguridad jurídica, lo que se debe propender en un proceso penal es llegar a la verdad procesal no a otras aspiraciones", indicó Fernando Molina. Además, Fausto Jarrín, parte del grupo de abogados del exmandatario, explicó que "Rafael Corre no tiene que mostrarle a nadie que es un perseguido político porque es un asunto que todos tenemos claros".

“Hemos encontrado que dentro de la instrucción fiscal y la audiencia de formulación de cargos en el caso Baldo, los elementos de convicción del exmandatario no son los suficientes para determinar si existió una autoría mediata”.

Recordó que la jueza Daniella Camacho, quien llamó a juicio al exprimer mandatario, determinó que no existen elementos para establecer una asociación ilícita. “Es decir lo que fundamentaba la existencia de una cadena de mando. Sin embrago, más adelante determinó que sí existiría el plagio contra Fernando Balda, pero hasta el momento no sabemos qué tipo de autoría se ha hecho”.

Indicó que aspiran que la resolución de la INTERPOL resuelva bajo la premisa que en los elementos que han existido inobservancia al debido proceso. “Nosotros esperaremos el pronunciamiento oficial de esta entidad ante el Estado Ecuatoriano”. Explicó que el deber de la jueza Camacho era analizar de conformidad si existían o no elementos de vinculación.

Fausto Jarrín, parte del grupo de abogados del expresidente, dejó en claro que el juicio aún no se ha llevado a cabo y criticó que se emitan criterios anticipados. Esto, ante las declaraciones de Fernando Balda, ´supuesta víctima de plagio. “Balda, inclusive algunos medios, hablan ya de pruebas y eso no ha sucedido”, aclaró el jurista al precisar que el proceso está suspendido porque el delito de plagio no puede ser juzgado en ausencia.

“El expresidente Correa no tiene que mostrarle a nadie que es un perseguido político porque es un asunto que todos tenemos claros”, acotó.

Expuso que el presidente Correa sabe que no puede tener alguna posibilidad de juicio justo porque, según mencionó, “actualmente tenemos un Consejo Transitorio de manera ilegal que cesó al Consejo de la Judicatura y ahora los jueces se encuentran en un estado de evaluación”.

(PP)

Fuente: Democracia, Ecuavisa