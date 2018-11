Canciller José Valencia: "Designación de nuevo embajador en Londres responde a renovación", no con asilo a Julian Assange

Comentó que continúa en vigencia el protocolo de convivencia que activista debe cumplir El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, sostuvo hoy que las nuevas designaciones de representantes en las misiones diplomáticas de Londres y Ginebra responden a una renovación de personal en el servicio exterior. Designación de nuevos embajadores responde a renovación, no con asilo a Julian Assange"

En el caso del término de funciones diplomáticas del embajador Carlos Abad, en Reino Unido, el canciller descartó que la decisión esté vinculada al caso de Julian Assange.

“Queremos que sea una embajada que atienda a los requerimientos de nuestra política internacional. Lo de Londres no tiene que ver en absoluto con el tema Assange, tenemos una relación con Gran Bretaña que se maneja entre los dos países, por ejemplo en cooperación en la lucha contra la corrupción. Hay una actividad en Reino Unido aparte de la situación que existe con Assange”, explicó el ministro.

Mediante Decreto Ejecutivo N° 562, el presidente Lenín Moreno, dio por terminadas las funciones del diplomático Carlos Abad, como embajador del Ecuador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El funcionario del servicio exterior ecuatoriano ejerció su misión diplomática en ese país desde junio de 2015.

El canciller reiteró que Ecuador describió a Julian Assange las opciones que tiene para que su caso tenga una solución: “uno salir y comparecer ante la justicia británica y responder por haber roto las condiciones de libertad condicional impuestas por la administración británica y la otra, es permanecer en la embajada pero ateniéndose a los requerimientos del protocolo que busca regular la convivencia en un lugar de trabajo”.

Se refirió al pedido de renuncia a todo el gabinete ministerial por parte del Presidente de la República, Lenin Moreno, y aseguró que todos los miembros del mismo fueron notificados en este sentido. “Es habitual que a finales de año los ministros ponemos nuestros cargos a su disposición. Pero esta es una delicadeza, yo estaré presentado mi renuncia también”.

“La presentación de la renuncia se la entregaremos al señor Presidente y el considerará lo mejor tomando en cuenta su administración y gestión para el 2019”. Asimismo se refirió al trabajo de la Cancillería y aseguró que “han sido unos cinco meses bastante ajetreados. Tenemos algunas interesantes propuestas y proyectos que se han llevado adelante”.

Recordó que se está llevando a cabo en Quito la segunda reunión sobre migración venezolana, “invitamos a 15 países y a más de 30 observadores. Esta es una iniciativa reconocida a nivel internacional”. En este tiempo que estoy al frente de la Cancillería ha habido un redireccionamiento de la gestión política en el extranjero.

“Queremos marcar claramente la dignidad del país”. Valencia recordó que ha pesar de los conflictos que se han dado entre el Gobierno venezolano y el del país las relaciones diplomáticas no están rotas. “Se mantiene abiertas las embajadas del Ecuador en Venezuela y viceversa creemos que es indispensable que este país mantenga sus oficinas aquí para ayudar a los ciudadanos extranjeros”.

Recordó que no hay en el futuro una decisión de volver a designar embajador para Venezuela, “quien injurio al Ecuador y al Presidente fue una alta autoridad de Venezuela. Ecuador no va a solicitar nada, cuando alguien se porta de manera indigna tiene que hacer algo, nosotros no vamos a sugerir absolutamente nada”.

“Ha bajado el nivel de ingresos de venezolanos al país ahora cerca de 250 mil venezolanos han ingresado al país. Entendemos que hay extranjeros que no están registrados. De esos 250 mil venezolanos 100 mil ya tienen visa y pueden trabajar en Ecuador”. Los procedimientos de regularización se han acelerado para acoger a esta marea humana.

Comentó que existe un protocolo especial que se formó hace algunas semanas para el ingreso de venezolanos, “se da una especial atención y se atiende el principio de unidad familiar. Esta es una visión de garantías a los derechos humanos y somos solidarios con los migrantes”.

Recordó que se han lanzado campañas para prevenir la discriminación de migrantes en escuelas y colegios.

Sobre la relación del Ecuador con la UNASUR aseguró que el país está “muy comprometido con la integración regional. Nosotros creemos que UNASUR o una entidad que recoja lo importante de debe mantenerse. Nosotros siempre vamos a tener puntos de contacto y necesidad de trabajar juntos”.

“Creemos que UNASUR debe mantener una agenda positiva. Nosotros nos mantenemos optimistas, sabemos que hay varios problemas en esta entidad, lo que estamos alentando dentro de la UNASUR es un trabajo conjunto para poder seguir desarrollando lo positivo. Queremos revigorizar la organización, volviendo a darle un ímpetu nuevo. No puede seguir funcionando una entidad que es cuestionada por sus propios miembros”.

Sobre la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) comentó que Ecuador continuará en esta organización. “Vamos a seguir en esta organismo. La CELAC es un foro para conversar entre temas regionales”. (BGV)

Fuente: Radio Majestad/ Cancillería del Ecuador/ Ecuadorinmediato