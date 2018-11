"Asilo de Assange debe ser ratificado por riesgo de extradición a EE.UU, Ecuador no puede hacerse de lado", advierte abogado de activista (AUDIO)

Audio Noviembre 23- Carlos Poveda



Comentó que juristas están preocupados por las acciones sistemáticas que se ha dado en contra del fundador de WikiLeaks El abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, en entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a la decisión del Gobierno Ecuatoriano para cambiar al embajador en Londres donde se encuentra asilado el activista. "Hay la posibilidad de que el Gobierno busque terminar el asilo con Julian Assange porque hay acciones sistemáticas. Esta protección debe ser ratificada por riesgo de extradición a EE.UU, Ecuador no puede hacerse de lado"

“Hay la posibilidad de que el Ecuador busque terminar el asilo con Julian Assange porque hay acciones sistemáticas del Estado en el sentido de que se ha venido estableciendo actos desde el aislamiento el 28 de marzo, luego la disposición unilateral del protocolo de convivencia, posteriormente ciertos actos de retaliación desde la presentación de acción de protección, el cambio de personeros de la embajada y han tenido una actitud hostil”.

A esto comentó que se une la delegación por parte de Estados Unidos (EE.UU) de los cargos que se podrían sumar en contra del señor Assange y como el establecimiento del Departamento de Justicia de este país en sentido de que habría condiciones favorables para iniciar los procesos de extradición.

“Estos son actos sistemáticos”. Indicó que el embajador cesado, Carlos Abad, había tenido ya conocimiento del caso y viabilizó la protección internacional, “en estos días y semanas, que estamos en una situación bastante sensible, es cambiado y el derecho de asilo en las que vive el señor Assange son complejas y sensibles”.

Poveda aseguró que el Estado ecuatoriano puede cambiar de funcionarios, “pero así como hay embajadas hay embajadas. El tema de Londres es complejo por el mismo asilo de Julian Assange. Nosotros habíamos manifestado y hubo una denuncia que se realizó al embajador Abad por parte del secretario legal del señor Assange en el sentido que había impedimentos en ciertas actuaciones”.

“Inclusive feriado que tuvo el Ecuador a inicios de noviembre también se extendió en la embajada y pasaron 4 días sin que se pueda trabajar. Nosotros teníamos que terminar con el proceso legal de España donde es la acción de protección y eso no se pudo realizar”. Comentó que hay actitudes especiales de los nuevos funcionarios en la embajada.

“Esto significa algo importante porque ellos conviven con el señor Assange”. Poveda indicó que la defensa seguirá trabajando para que se respete al derecho de asilo. “La preocupación que surgió por el protocolo de convivencia no son las reglas sino que el no acatarlas es la terminación del asilo”.

Mencionó que para la terminación de este no existe ningún tipo de reglamento que pueda asegurar el debido proceso. “No tenemos la posibilidad de descargar los elementos que tendría el Estado para eliminar el asilo”.

Poveda aseguró que Assange tiene todo el derecho de hablar frente a un juez. Recordó que se está pidiendo que se revea este protocolo porque si se termina el asilo tendrá que realizarse acciones de carácter urgente. “Ahora podría haber más riesgo si es que EE.UU quiere generar cargos contra Assange”.

Aseguró que el señor Assange no tiene nada que ver con la entrega de naturalización por parte del Estado ecuatoriano en la anterior administración. Poveda explicó que no habla todos los días con Assange, “él esta incomunicado, no tiene acceso a comunicaciones y lo que se hace es a través de intermediarios”.

“El derecho de Asilo de Julían Assange está más que establecido por lo que ha pasado en EE.UU. Esto refuerza evidentemente que hay riesgo en contra de su vida e integridad física”.

Comentó que la situación de Assange en la embajada se va deteriorando de a poco. “Entendemos que no puede ser un derecho de asilo indefinido pero tampoco el Estado Ecuatoriano puede hacerse de lado”.

Poveda aseguró que Assange no ha tomado una decisión de salir de la embajada, “cualquier decisión se la hará con un equipo legal, en este caso está en juego el derecho a la vida. Mientras pueda haber condiciones, aunque sean mínimas, que afecten la dignidad de un ser humano él siempre va a protegerse”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato