"Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", le repite Rafael Correa a Fander Falconí tras su renuncia

Este viernes, se hizo pública la salida del ex funcionario de Gobierno de la Cartera de Educación "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos" es la frase que le repitió el ex Mandatario Rafael Correa a su ex colaborador y ex Ministro de Educación, Fander Falconí, quien renunció hoy al cargo, por el recorte presupuestario para el 2019 a la educación ecuatoriana, incluida en la Proforma del próximo año.