ECUADOR: ¡EN ESTE PAIS DEL PASADO, LA GENTE DEL PRESENTE VIVEMATANDO EL FUTURO!

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com La nación no puede evitar la sensación de retroceso en el que nos ha envuelto la clase política. Ecuador va cada vez más para atrás, todo en medio de un ambiente de caos provocado con destrucción de la Constitución y violaciones a las leyes, un manejo incompetente del estado, una disminución en los derechos ganados por la sociedad y, en medio de un relajo des institucionalizado del cual la gente que no sale de su asombro al ver cómo están destruyendo la patria entre quienes ayer fueron culpables y hoy promueven que todo vuelva a "su" tiempo, en el que causaron tanto daño.

Esta frase tan reflexiva como cruel no me pertenece. Fue un grafiti colocado en una pared quiteña, en los tiempos que ese recurso se volvió indispensable para protestar de manera imaginativa en los días de Jamil Mahuad. La misma fue colocada en la Mariscal, zona de diversión juvenil en Quito y calzó justo en los días iniciales de 1999, al estallar la crisis del robo y asalto de los bancos contra la nación.

Estos días volvemos a ver los cuadros de aquel entonces, ya que en esos años el manejo del estado era por botín de reparto. Las leyes y normas se acomodaban al peor estilo hasta violar y destruir la institucionalidad, y la sociedad tuvo que reclamar de mil maneras que se le dé educación, salud, bienestar, protección y seguridad. Los paros, las huelgas, las manifestaciones tanto como la paralización del país fueron parte de una historia nefasta que nos acompaña reciente. Los dirigentes de ese entonces actuaban de manera impune y cínica haciendo pactos que les dieron el poder para decidir sobre todos y, claro, los resultados negativos de su gestión destruyeron lo poco que quedaba del Ecuador de esos días. Ese fue el país del pasado.

La nación transitoria de estos días esta gobernada por una mezcla de quienes fueron ese pasado oprobioso, con quienes heredaron un proceso que había tratado de zanjar esos males y construir un mejor estado. Sin embargo, tras 17 meses de gobierno del presidente Moreno Garcés, el país no se explica cómo se maneja el régimen con esa lógica del pasado si quienes ahora asoman conduciendo las políticas de estado eran los que se los cuestionó ayer; otros, se mueven con una visión privatizadora que solo llegó a hacer negocios; varios tantos más son parte del grupo que perdió las elecciones y que han desatado una tendencia persecutoria del odio contra los correistas y, finalmente el propio mandatario aclara que es un “gobierno de empresarios”. Este es el presente.

Fíjense como esta la nación en estos días. Tras una consulta popular ilegal, ilegítima e indebida, estamos gobernados por una Junta de Notables encabezadas por JC Trujillo y el grupo de los 7, que son los que han puesto a todos los transitorios a dedo sin respetar leyes ni concurso de méritos. Colocan a la nación en un estado sin derechos ni garantías, ya que no se tiene Corte Constitucional mientras existe una inexplicable “vagancia” constitucional en su reemplazo. El Contralor es un cargo usurpado; el Fiscal fue encargado; Los Superintendentes de control de bancos, compañías y otros son encargados; las defensorías publica y penal encargadas; el Consejo de la Judicatura encargado también es un campo de disputas por el control de la función judicial a dentelladas y ambiciones; y como no podía ser de otra forma han encargado la justicia a los socialcristianos para que todo vuelva a ser como fue.

Como en los días del feriado bancario, hay impunidad total frente a los ciudadanos que han sido nuevamente perjudicados con los cobros indebidos. Más de US$ 500 millones solo el último año se cuantifican como parte de una presunta estafa. El estado no defiende a sus ciudadanos por esta corrupción privada, el fiscal no acusa, la defensora del pueblo se vuelve indiferente y el gobierno se ve obligado a sacar de su cargo al secretario de la presidencia Eduardo Jurado, al ser señalado como propietario de GEA la principal implicada en este escándalo financiero, en medio de disputas internas en el gabinete, y lo que se sabe que su destino final sería la embajada en Reino Unido en medio del espinoso Caso Assange. Peor no nos puede ir.

La justicia actúa sin pruebas; los informes de contraloría no acusan en concreto a nadie; los derechos de los inculpados no son respetados y sus versiones no son escuchadas; la intervención de los acusadores en muchos casos de corrupción son entremezcladas entre lo que fueron y lo que ahora dicen ser; no hay a quien reclamar los casos de inconstitucionalidad; el vicepresidente encarcelado Jorge Glas mantiene una huelga de hambre de mas de 35 días que no les importa en el interior de la nación pese a que afuera se reclame; los juicios son remedos de justicia y un muestrario de atropellos a la ley que es interpretada a beneficio de los que la controlan. Han metido las manos, los pies y todo el cuerpo en el oprobio judicial.

Dicen que “el tigre más peligroso es el que está herido, porque sus zarpazos suelen ser mortales”. Pues así actúa en Ecuador la clase política transitoria, dando golpes ciegos abusivos con el fin de recuperar el poder que alguna vez tuvieron y lo perdieron por sus propios errores e incapacidades. Así, para volver a controlar la función electoral optan por elegir a dedo, sin respeto de ningún tipo por los méritos, y hasta aceptando títulos profesionales no registrados en forma grotesca. Con el mayor cinismo devuelven el control a los partidos políticos como CREO, Alianza PAIS, PSC, Pachacutik; ID, y hasta la CONAIE o la Junta Cívica de Guayaquil logran hacerse de un puesto, pese a que la Constitución lo prohíbe, pero que importa hay que regresar a lo que fueron y que la carta magna no sirva para nada.

Como están próximas las elecciones a marzo/2019, al grito de “fraude, fraude” de la elección pasada que eligió al presidente Moreno, llegan al día de posesión los “elegidos” al CNE y no se les ocurre mejor cosa que dar el viejo espectáculo del “amarre y la componenda” entre partidos como fue ayer y seguirá siendo desde ahora y para siempre. Acusaciones de “pactos externos” fueron recordadas, y las elecciones amañadas se hicieron presentes con la salida arrebatada del salón de Luis Verdezoto y Estela Acero, mientras Diana Atamaint y Eduardo Pita se alzaban con los cargos titulares, esa fue la débil expresión de inmadurez democrática de la que adolece esta clase política vieja y corrupta cuando no les dan un cargo. Si se fijan con atención nada es transparente en este proceso alrededor del CNE, con lo cual, no pueden ellos garantizar transparencia en las elecciones que se vienen, si ni entre ellos se respetan como sabemos que respetan al resto. Mal comienzo de los definitivos vocales electorales.

¿Quieren más? El manejo desordenado y provocador de la proforma presupuestaria del 2019, que ha sido presentada por el Ministro de Finanzas Richard Martínez, sacó a flote la intención del gobierno del “manejo empresarial” del que ahora se jacta el presidente Moreno Garcés. Con cifras alteradas y explicaciones dudosas, se evidencia que hay la seria intención de implementar el retorno del viejo modelo neoliberal, privatizador. Así, se benefician a grandes empresarios y sectores económicos con incentivos que eliminan impuestos, perdonan multas, disculpan los anticipos tributarios y se dan de baja cifras como los US$ 4500 millones, o se esconden los US$ 2000 millones por las facturas falsas. Se anuncian grandes aportes para créditos financieros para la banca, la industria y la empresa, todo para generar empleo. El privilegio para el manejo del capital sin duda alguna, mientras se impone una cifra de financiamiento de origen “No identificado” (sic)por más de US$ 4500, que el atufado ministro no sabe cómo explicar.

Mientras tanto, Hay recortes presupuestarios que superan los US$ 2.000 millones de dólares, todo en la inversión social. Bajas en la educación, recortes para las universidades, eliminación de ingresos para salud, ausencia de dineros para mantenimiento de carreteras y vías, mas recortes para seguridad y los uniformados, eliminación definitiva de dineros para prevención de drogas, despidos para mas de 160 mil empleados, reducción imponente para becas y estudios en el exterior, recortes presupuestarios para los servicios de investigación y riesgos, todo lo que implica un deterioro de los servicios del estado.

Queda muy claro que lo que se busca, bajo el pretexto de reducir el tamaño del estado es sustituirlo por la Privatización que todo lo corrompe, todo lo daña, todo lo afecta, así tal como fue en el pasado. Esa perversa intención de vender los bienes públicos no es disimulada por el régimen, y ya se habla que el entorno del presidente Moreno se estaría envolviendo en el tema de venta de empresas ya que, según lo dijo el consejero presidencial más importante del actual gobierno, están ahí “¡Para hacer negocios!”.

Y volvimos al pasado, para asesinar al futuro. Desde hace 10 años atrás los estudiantes y profesores de las universidades públicas no salían a la calle a gritar por el presupuesto, ahora lo hicieron y arrancaron la promesa de restituir los valores por mas de US$ 149 millones que constaban en el presupuesto del año 2018 que el gobierno, tras la aceptación del Ministro Martínez, no sabe cómo hacer para que se incluyan en el documento tan mal presentado. En la asamblea, dirigida de manera tan informal e inútil por Elizabeth Cabezas, ahora se habla de una negativa implícita al presupuesto de Lenin Moreno, porque es inadmisible que se haya pedido la aprobación de algo tan destructivo para la nación. Vuelven a la negociación, se regresa al pacto por arranche legislativo. Que grotesco es todo esto, ¡Que relajo ¡.

Para variar, como en tiempos pasados, cuando la tormenta crece no se halla mejor solución que la crisis de gabinete que saca y pone ministros. A estas alturas el gobierno de Lenin Moreno está tan desfigurado que no es ni la sombra de lo que fue elegido bajo la égida de la revolución ciudadana, con una mezcla de 14 ministros de derecha variopinta, ya nada queda del propósito para el que fue elegido el actual régimen. La confianza de hace un tiempo hoy es una sombra tenebrosa de malos días.

Y lo que faltaba para completar los “aires de libertad” y la “tolerancia” ofrecidas por el actual gobierno, se enfrenta a la detestable persecución y boicot contra periodistas y medios como los de opinión en redes sociales, como el canal TVS Televisión Satelital que es intervenido y cerrado a la fuerza por ser críticos con el régimen y, peor se ponen las cosas con la mutilación del sitio La Fuente, por denunciar una relación del actual mandatario con los problemas de Coca-Codo Sinclair. Claro, los opinólogos, denunciólogos y prensólogos, hoy si guardan silencio cómplice y cobarde de este asesinato al futuro.

No cabe duda que la frase es dura pero de tanta actualidad que uno se pone a pensar si quien la escribió estaba viviendo la historia de esos días o se anticipó al futuro que hoy se derrumba en la nación. Bien se dijo que con un grafiti se puede ser “Brutalmente sincero y, cruelmente honesto”. Que así sea (FHA)

