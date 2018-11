Periodista Kevin Chalco de TV Satelital denuncia: "Por decir la verdad he recibido amenazas contra mí y mi familia"

"No soy un delincuente, soy un periodista que es responsable con su trabajo", añadió El periodista Kevin Chalco, quien presentaba el programa "Cara a Cara" de Televisión Satelital, estación televisiva recientemente suspendida, denunció haber recibido amenazas en contra de su familia y de él. "Responsabilizo a todos los que han causado estos atropellos que ustedes conocen", señaló en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, a partir de las 20h00, se suspendió la señal del canal ecuatoriano Televisión Satelital TVS.

Los personeros de la estación televisiva denunciaron una intervención del Gobierno Nacional por ser, el medio, de propiedad de la familia del empresario Ricardo Rivera, sentenciado por enriquecimiento ilícito por el caso ODEBRECHT.

El canal Televisión Satelital TVS se había mostrado duramente crítico contra el régimen del presidente Moreno Garcés, en especial con el programa "Cara a Cara" del periodista Kevin Chalco, quien denunciaba una serie de irregularidades y actos de corrupción que le afectarían al actual Gobierno ecuatoriano.

En este sentido, el periodista denunció, en su cuenta de Twitter, amenazas en su contra.

“Con la frontalidad q me caracteriza, denuncio públicamente q por decir la verdad he recibido amenazas contra mí y mi familia. NO soy un delincuente SOY un periodista q es responsable con su trabajo. Responsabilizo a todos los q han causado estos atropellos que ustedes conocen”, mencionó en la red social.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)