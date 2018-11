Médicos anuncian posible movilización: "Se nos quiere hacer creer que en salud no sucede nada", critica Federación Médica Ecuatoriana (AUDIO)

Audio Noviembre 26 - Ernesto Carrasco



"Modelo de atención en el país es curativo, para eso el presupuesto no alcanza", señaló Ernesto Carrasco Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, en declaraciones para Ecuadorinmediato, reveló que el campo de la salud en el país está en problemas. No solo se trata de la reducción de los recursos que recibirá esta área en 2019; se suma, además, la escasez en medicamentos, especialistas, entre otros. Al menos 5 son los temas que los médicos piden ser solucionados; de no ser atendidos, no descartan salir a las calles.