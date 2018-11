Décimo día de búsqueda de Juliana Campoverde

"Sigo sintiendo que mi hija no está en este lugar y sigo diciendo que Jonathan C. otra vez nos ha mentido", señaló la madre días atrás Desapareció en julio de 2012 y, hasta el momento, los familiares de Juliana Campoverde exigen justicia y verdad. El pastor Jonathan C., sospechoso principal, declaró que los restos de la joven estarían en la quebrada Bellavista, al norte de Quito. Son 10 días que las autoridades realizan la búsqueda. Su madre, Elizabeth Rodríguez, cree que el procesado en este caso continúa engañando a las autoridades.