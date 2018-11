A juicio alias "Guacho" y 6 personas más por delincuencia organizada y terrorismo en frontera norte

Juez que conoció causa dictó sobreseimiento a favor de Jimmy Ch., Miguel C., Wilmer A., Emerson G., y Aida T. Con base en los elementos de convicción presentados por el fiscal Wilson Toainga, coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), el juez Óscar Corozo llamó a juicio a 6 personas, incluido Walter Arízala, alias Guacho, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y terrorismo en la frontera norte.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en tres días diferentes, la Fiscalía presentó dictamen acusatorio en contra de Walter A. (alias Guacho), Tomás S. (alias Guaraña), John C. (alias sombra), Geovanny P. (alias Amarillo), Carlos C. (alias la Gringa) y Antonio C. (alias el Rápido), por lo que fueron llamados a juicio como presuntos autores de los delitos antes mencionados.

Mientras que Daniel M., José P. (alias la Tuca), Robinson C., Wilmer Q. (alias Curandero), Aris C., (alias Cholo), Patrocinio C. (alias Cuco), James C., Devora R. (alias la Coca), Ruven J., Jairo A., (alias don Pila), Wainer V (alias Weiner), Fredis M. (alias Fredi), Lino R. (alias Julio), Rito R. (alias lanchero), Darwin S. (alias Darwin) y Rojeres M. (alias Rojeres), tienen auto de llamamiento a juicio por su presunta participación en delincuencia organizada.

A pesar de que la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demostrarían la participación activa de todos los procesados en los delitos que se los acusa, el juez que conoció la causa, dictó sobreseimiento a favor de Jimmy Ch., Miguel C., Wilmer A., Emerson G., y Aida T. Ante esto, la Fiscalía presentó oralmente la apelación respectiva, pues no está de acuerdo con esta decisión.

Los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, están tipificados en los artículos 369 y 366 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.

(JPM)

Fuente: Fiscalía General del Estado

Ecuadorinmediato.com