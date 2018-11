"Todo era cuestión de tiempo para saber dónde estaban los verdaderos corruptos", critica Rafael Correa sobre María A. Vicuña

"Esto no es casualidad, es que los titiriteros se cansaron del títere. Si no, lo hubieran ocultado como hicieron con tantas otras cosas", reprochó Luego de que se conociera un nuevo caso de los supuestos "diezmos" en la Asamblea Nacional, que ahora alcanzó a la actual vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, cuando era legisladora, las reacciones fueron inmediatas. Una de ellas la del expresidente Rafael Correa, quien criticó: "Todo era cuestión de tiempo para saber dónde estaban los verdaderos corruptos".

A través de su cuenta en Twitter, el Exmandatario se refirió al reportaje transmitido por Teleamazonas, en el cual se reveló la denuncia que realizó un exasesor de la Segunda Mandataria y a quien se le atribuyó haber realizado dichos cobros indebidos para su cuenta personal cuando era asambleísta en los años, 2011, 2012 y 2013.

“18 meses de infamia y no han podido probar un centavo mal habido por parte de los dirigentes leales de la Revolución Ciudadana, empezando por JORGE Glas. Todo era cuestión de tiempo para saber dónde estaban los verdaderos corruptos. Esto no es casualidad, es que los titiriteros se cansaron del títere. Si no, lo hubieran ocultado como hicieron con tantas otras cosas...Todo era cuestión de tiempo”, escribió el Exjefe de Estado.

Y es que en el caso de Vicuña, en la declaración juramentada de Ángel Polivio Sabgay Mejía, exasesor de la entonces legisladora por Alianza PAÍS, ante la Notaría Décima Tercera del cantón Quito, María Portilla Bastidas, declaró haber trabajado en su despacho con dos cargos distintos y que debía hacer depósitos a favor de la entonces asambleísta.

Incluso, indicó que cuando recibió un ascenso, la cuota también subió. "Debo decir, en honor a la verdad, que durante todo el tiempo que trabajé como asistente del despacho de la exasambleísta María Alejandra Vicuña Muñoz, es decir, desde el primero de junio del año 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 como asistente administrativo, me tocaba depositar la cantidad de USD $300 en la cuenta corriente número 1070535218 del Banco de Machala, que tenía como titular a la exasambleísta María Alejandra Vicuña. Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasambleísta María Alejandra Vicuña como condición para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)", indica parte de la declaración juramentada.

Según el mismo documento, esos pagos los hizo cada fin de mes y, a veces, cada 15 días, durante el tiempo que ocupó el cargo. El ex asesor recibió, luego, un ascenso y los montos de los depósitos subieron

"En mi calidad de abogado se me otorgó el contrato de asesor uno en el despacho de la exasambleísta María Alejandra Vicuña Muñoz, ella directamente solicitó que debía incrementar la contribución al movimiento político al que ella pertenecía, exigiéndome que, desde la fecha en que firmé el contrato, 1 de junio del 2012, le deposite a su cuenta corriente 1070535218 del Banco de Machala la cantidad de USD $1.400 durante todos los meses que duró el contrato", indicó.

Mencionó que, en su condición d abogado, conoce perfectamente las penas de perjuicio, por lo que todo lo que declara, según detalló, existe "prueba plena y las evidencias de los depósitos en los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros número 3686864100 del Banco de Pichincha, cuenta de ahorros de la que soy titular", declaró.

"Así como la recepción de los depósitos realizados a la ex asambleísta María Alejandra Vicuña en su cuenta corriente del Banco Machala", añadió.

(JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – Teleamazonas – Ecuadorinmediato.com