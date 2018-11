Secretario Paúl Granda insiste en que Gobierno seguirá línea de transparencia y respeto institucional tras acusación contra Vicepresidenta Vicuña

"Esperemos los argumentos de descargo" de María Alejandra Vicuña, indicó; Segunda Mandatario es acusado de pedir diezmos cuando fungía como legisladora Paúl Granda, Secretario de la Política, prefiere esperar a que la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, dé sus descargos a la acusación de supuestamente haber solicitado pagos indebidos a sus colaboradores a cambio de sus puestos cuando era asambleísta. No obstante, Granda recalcó: "Lo que vale la pena ratificar es que el Gobierno Nacional va a seguir por su línea de transparencia y respeto institucional".

En declaración juramentada de Ángel Polivio Sabgay Mejía, ex asesor de la entonces legisladora por Alianza PAÍS, María Alejandra Vicuña, declaró haber trabajado en el despacho de María Alejandra Vicuña con dos cargos distintos y que debía hacer depósitos a favor de la entonces asambleísta.

Desde el primero de junio del año 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 como asistente administrativo, depositó US300 en la cuenta corriente, que tenía como titular a la ex asambleísta María Alejandra Vicuña.

“Esta contribución me fue solicitada directamente por la ex asambleísta María Alejandra Vicuña como condición para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)", indica parte de la declaración juramentada.

Según el mismo documento, esos pagos los hizo cada fin de mes y, a veces, cada quince días, durante el tiempo que ocupó el cargo.

El ex asesor recibió, luego, un ascenso y los montos de los depósitos subieron, pues, según denunció, Vicuña le habría exigido que pague desde el primero de junio del 2012 USD$1.4000 mensuales.

Al ser consultado sobre el tema, Paúl Granda, Secretario de la Política, admitió que, este martes, en horas de la mañana, recién vio el video de la denuncia.

"Esperemos los argumentos de descargo de la Vicepresidenta", acotó en declaraciones para Teleamazonas.

El Secretario de la Política añadió: "Lo que vale la pena ratificar es que el Gobierno Nacional va a seguir por su línea de transparencia y respeto institucional".

"Le corresponderá a las instancias correspondientes pronunciarse, pero esperemos que la Vicepresidenta, efectivamente, pueda pronunciarse de manera pública y hacer referencia a este reportaje, que se publicó el día de ayer".

Con información de Teleamazonas y Ecuadorinmediato

(PAY)