Vicepresidenta Vicuña califica como "infamia" y "calumnia" a acusaciones por "diezmos"

"Hay algunas personas, seguramente, muy interesadas en difundir esto, en pasar este reportaje tan bien armadito", dijo La denuncia del ex asesor de la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, cuando ejercía sus funciones de asambleísta, Ángel Sagbay, entre los años 2011 y 2012 de que realizaba depósitos mensuales de 300 dólares a una cuenta corriente a nombre de la entonces legisladora es una calumnia de acuerdo a la Segunda Mandataria, quien dijo que "resolverá" el caso vía judicial.

En un reportaje de Teleamazonas, se informó sobre la declaración juramentada de Ángel Polivio Sabgay Mejía, ex asesor Vicuña en la Asamblea Nacional, quien dijo haber trabajado en dos cargos distintos.

Desde el primero de junio del año 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 como asistente administrativo, depositó US300 en la cuenta corriente, que tenía como titular a la ex asambleísta María Alejandra Vicuña.

“Esta contribución me fue solicitada directamente por la ex asambleísta María Alejandra Vicuña como condición para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)", indica parte de la declaración juramentada.

Según el mismo documento, esos pagos los hizo cada fin de mes y, a veces, cada quince días, durante el tiempo que ocupó el cargo.

El ex asesor recibió, luego, un ascenso y los montos de los depósitos subieron, pues, según denunció, Vicuña le habría exigido que pague desde el primero de junio del 2012 USD$1.4000 mensuales.

“La infamia se resuelve en la vía judicial como corresponde, así que oportunamente informaremos al respecto", reaccionó la Vicepresidenta Vicuña.

En su opinión, "hay muchas temas importantes que preocuparse por los que preocuparse y no hacer carga montón de calumnias e infamias, que no tienen ni pies ni cabeza”.

“Hay algunas personas, seguramente, muy interesadas en difundir esto, en pasar este reportaje tan bien armadito, tan bien elaborado, dos veces en el mismo noticiero, pero, insisto, esto se responde desde la vía judicial”, reiteró.

Con información de Sonorama y Ecuadorinmediato

(PAY)