Ex jefe de campaña de Donald Trump visitó a Assange en Embajada de Ecuador en Londres, según The Guardian

Según diario, Paul Manafort acudió tres veces a verlo, la última unos meses antes de que WikiLeaks difundiera los polémicos correos electrónicos de los demócratas de EE.UU. (The Guardian).- El ex jefe de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, sostuvo conversaciones secretas con Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, y visitó alrededor de la época en que se unió a la campaña de Trump, según informaron a The Guardian.