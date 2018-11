Bancada de CREO votará en contra de Proforma 2019

Por ser irreal, mantener el sobrendeudamiento en el país y no representar la reactivación económica, bloque tomó esta decisión "El día jueves este bloque legislativo, de presentarse la moción de aprobación, votará en contra de la aprobación de esa proforma", exclamó Homero Castenir en la rueda de prensa que brindó su bloque la mañana de este 27 de noviembre. Cuestionan los recortes presupuestarios en educación, salud, falta de recursos para prevención drogas, entre otros.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pospuso para este jueves 29 de noviembre el debate sobre el informe que realizó la Comisión de Desarrollo Económico acerca de la proforma presupuestaria para 2019 enviada por el Ejecutivo.

La bancada de CREO anunció que, de darse la moción de aprobación, votarán en contra. Argumentan que la proforma es irreal, mantiene el sobrendeudamiento en el país y no representar la reactivación económica.

Además, señalan que mientras no se contemple el rubro completo de prevención de drogas, no se cubran becas, al sector educativo y al de salud, no darán su voto porque consideran que perjudican a la ciudadanía.

La Bancada de Integración Nacional (BIN) también anunció que no votarán a favor de esta propuesta.

El informe que generó la Comisión recomienda 12 puntos. Entre ellos, que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presente un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones 2019.

Sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior (IES), explican que es necesario que se realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad a favor de las instituciones a fin de, al menos, mantener la asignación del Presupuesto 2018.

De igual forma, que en la proforma de 2019 se debe al menos mantener las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública como para el ejercicio fiscal 2018 destinadas al tratamiento de las adicciones; así también deberán realizarse las asignaciones necesarias para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos.

