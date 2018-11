Más de 350 correos que presentará Carlos Bravo, evidencian real cadena de mando en SECOM (AUDIO)

Audio Noviembre 27 - Jonás Bravo



Hijo de procesado recordó que con Pablo Yánez había una relación de amistad y hasta hace unos meses usaba las oficinas de Gota Azul. Considera que debe estar actuando bajo presiones Jonás Bravo, hijo de Carlos Bravo, involucrado en el caso SECOM, explicó que los más de 350 correos electrónicos que presentarán, demuestra cómo funcionaba la cadena de mando dentro de la entidad y que desmienten las declaraciones de Pablo Yánez, testigo protegido, quien habría dicho que Carlos Bravo, como contratista, tenía más poder, incluso, sobre subsecretarios. "Se evidencia cómo se manejaba la Secretaría de Comunicación. Quién ordenaba, quiénes eran las cabezas", precisó.

Expuso que Carlos Bravo se entregó voluntariamente ante una injusta orden de prisión preventiva. Señaló que estos correos no prueban ningún tipo de delito, simplemente se evidencia cómo se manejaba la Secretaría de Comunicación. Quién ordenaba, quiénes eran las cabezas.

Esta acción se da luego de que Pablo Yánez, exsubsecretario de SECOM y testigo protegido del caso, reveló que Carlos Bravo tenía poder en la SECOM dentro de la estrategia comunicacional. “Tomaba decisiones en conjunto con Fernando (Alvarado)”.

Ante ello, Jonás Bravo señaló que con la información que van a presentar dará cuenta de que su padre participaba de las reuniones que únicamente tenían relación con su contrato. “Fue contratado para producción y postproducción de reportajes, documentales, cadenas y dentro de eso su opinión era importante”, afirmó al precisar que dentro de la SECOM se trataban mucho más temas de los que Carlos Bravo no fue partícipe y sí Pablo Yánez.

Yánez, en el reportaje, indica que era el poder de Bravo sobre los propios subsecretarios, incluidos Andrés Michelena. Sobre esto, Jonás Bravo indicó que en estos correos que entregarán se prueba lo contrario. “Todos saben que Pablo Yánez era la cabeza y no se hacía nada en la SECOM sin pasar por Pablo Yánez”, precisó.

Señaló que su familia está tranquila porque saben que Carlos saldrá libre.

Expuso que presentarán máximo hasta este viernes toda la documentación porque ese es el día que termina ala instrucción fiscal.

Además, recalcó que con estos correos, Carlos Bravo no se convierte en delator, ni en cooperador eficaz. “Para que se apruebe la cooperación eficaz debe haber un delito, pero aquí no hay delito y solo es cooperación con la justicia como se hizo desde el día uno”, comentó el hijo de Carlos Bravo al reiterar que aparecen nombres que no tienen ningún carácter delictivo, sino que sean testigos y declaren cómo funcionaba la SECOM.

“Muchos de ellos ordenaban a Carlos Bravo a hacer lo que hacía”, afirmó.

Recordó que con Pablo Yánez había una relación de amistad y hasta hace unos meses usaba las oficinas de Gota Azul. Sin embargo, considera que debe estar siendo presionado para que trate de posicionar a Bravo como el brazo ejecutor de la SECOM. “Debe ser presión mediática o presión con la autoridad para que tenga sentido su cooperación eficaz porque todo lo que ha dicho no tiene ningún sentido. No ha presentado información relevante, presentó 70 correos electrónicos que no dicen nada”.

Anunció que dentro del caso, Fiscalía ya pidió fecha y hora para que Yánez declare. “Lo que hace, supongo, es direccionar a Carlos Bravo, que es el más mediático luego de Fernando Alvarado, para que hagan todo lo que han hecho”.

El informe de responsabilidad penal, dijo, no ha podido ser defendido por la misma Contraloría. “Un miembro del equipo de ese informe dice que hubo error de tipeo. Todo empieza por que ponen a Marco Antonio Bravo como administrador del contrato. Ya aceptaron que fue un error de tipeo”.

Indicó que confían en la justicia y tendrán que evaluar este incidente que llevó a que se dé todo este proceso. “Estamos esperando la audiencia de apelación y todavía no nos dan fecha ni hora”, acotó.

Por último, destacó que el exfuncionario de la SECOM y actual Secretario de Comunicación de Presidencia, Andrés Michelena, fue el administrador del contrato con Gota Azul en 2013. “Él recibía todos nuestros productos. Si querían usar esos productos, quien ordenaba emitir en un medio de comunicación era el subsecretario Andrés Michelena. Se cumplió tan bien el contrato en 2013 que ordenó que se devuelvan las garantías, que se nos paguen mes a mes, ordenó que se nos pague al final todo y quedó tan satisfecho que en 2014 él sugiere la contratación directa con Gota Azul, hace los términos de referencia e invita directamente a Gota Azul”.

