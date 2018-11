Vicepresidenta: Acusaciones surgen por presiones de Ángel Sagbay para obtener cargos públicos

"Nadie ha condicionado el ingreso, permanencia y menos la estabilidad laborar por pagar ni un solo centavo", aclaró "Detrás de cada calumnia y difamación siempre hay un beneficiario", inició la vicepresidenta María Alejandra Vicuña tras la denuncia de Ángel Sagbay, ex asesor de cuando era asambleísta, por presuntos cobros de contribuciones en caso "diezmos". Expuso que Sagbay, desde septiembre de 2018, de forma reiterada amenazó con presentar esta denuncia si no cedían a exigencia de cargos. "Particularmente de Gobernador de la de Morona Santiago, de director provincial del IESS en esta provincia", precisó la segunda mandataria al señalar que no cedieron a este chantaje y por ello se dio estas "calumnias". Informó que presentará las denuncias respectivas.