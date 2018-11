CRÓNICA (Loja) Programa "Casa para todos" en la provincia no avanza

Gobierno en campaña ofertó 325 mil viviendas a escala nacional. 191 mil no tendrían costo para las personas de bajos recursos En la provincia el "Plan Toda una Vida", principalmente el programa "Casa para Todos", no avanza según la población pese a que el presidente de la República Lenín Moreno asumió funciones en mayo de 2017, es decir hace un año y seis meses. Existen familias que requieren de una vivienda para no seguir pagando altos costos de arriendo en la ciudad.