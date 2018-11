Unión de Taxistas de Pichincha no plegará a movilización anunciada para este 29 de noviembre

Paralización prevista para hoy se suspendió, pero conductores arribarán hasta Municipio de Quito en protesta a asignación de cupos La anunciada caravana y paralización del servicio de taxis, prevista para este 28 de noviembre por el gremio amarillo, en Pichincha, fue suspendida y postergada para este jueves. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de la provincia, insistió que los conductores, de todas las modalidades, se ven afectados por la informalidad e ilegalidad en el servicio. Pero actualmente, su preocupación principal es la asignación de cupos, que fue establecida con el único fin de que aquellas personas que estaban trabajando al margen de la ley, obtengan su habilitación operacional. El dirigente confirmó que no todos los choferes participarán de estas acciones.

“Nosotros, en principio, nos oponíamos. Pero considerando que estaban en las calles, trabajando, dijimos que no había problema con que se haga un estudio, que determinó que en Quito se necesitan 8.693 taxis más. Resulta que se inscribieron alrededor de 17.700 personas, ero 10.270 cumplieron con los requisitos”, explicó.

Recordó que la Ordenanza 177 ha sido reformada, en 14 meses, por dos ocasiones, con la intención de modificarla una vez más. “Ahí es donde no entendemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son los verdaderos intereses que existen por medio. Por las denuncias de corrupción, este proceso lo suspendieron por 60 días, que se transformaron en 102”.

Según el dirigente, aún no conocen los resultados reales de la Fiscalía en cuanto a estas denuncias. “Nos preocupa esta situación porque decimos que ya hay un proceso, estudio y resultado, el mismo que tiene que respetarse. El señor presidente de la Comisión de Movilidad, Eddy Sánchez, ha convocado para el día de hoy, para recibir por parte de la Secretaría de Movilidad, el informe de las personas que presentaron la documentación para subsanar y convalidar, que cumplieron después con los requisitos”.

Indicó que tienen información sobre nuevos conductores que ahora ya cumplen con los requisitos, que superan los 2.000, por lo que estarían hablando de casi un 50% más de lo que se estableció en el estudio, que necesitaba la capital en cuanto a número de taxistas.

De acuerdo a Carlos Brunis, para este 28 de noviembre se tenía previsto realizar tres acciones: Salir en caravanas desde el sur y norte de la capital. La otra el ubicar a sus unidades en las paradas. Mientras que, la última era la concentración en la Plaza de Santo Domingo para asistir hasta las afueras del Municipio de Quito.

“Solo haremos la concentración, considerando que el Alcalde (Mauricio Rodas) ha convocado a sesión de Concejo para mañana, jueves, y no está dentro del orden del día este tema. Sin embargo, nosotros hemos manifestado que estamos en sesión permanente. Esto, a los dirigentes, nos da la posibilidad de que en cualquier instante, poder cambiar las decisiones o estrategias que vamos tomando”, mencionó.

Precisó que varias Federaciones de taxis han convocado a una movilización para este jueves, pero la Unión de Taxistas de Pichincha, no siendo parte, respetan las acciones, pero no plegarán a estas acciones. “Mañana habrá estas protestas, pero Pichincha no participará”.

(JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com