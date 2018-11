"CREO encantado votará para levantar fuero de Corte" de Vicepresidenta de Ecuador, anuncia Guillermo Lasso

Siente "orgullo" de que su movimiento votó en contra del nombramiento de María Alejandra Vicuña como reemplazo de Jorge Glas El líder de Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, adelantó que la agrupación política, si llega un pedido de autorización para levanta el fuero de Corte de la Vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, involucrado en el caso "diezmos", "encantado votará" para que se dé paso al pedido. Para Lasso, "esto no es un tema jurídico, es un tema político", por lo que cree que la Asamblea "no puede actuar o hacerse el desentendido frente a estos hechos".

En declaración juramentada de Ángel Polivio Sabgay Mejía, ex asesor de la entonces legisladora por Alianza PAÍS, María Alejandra Vicuña, declaró haber trabajado en el despacho de María Alejandra Vicuña con dos cargos distintos y que debía hacer depósitos a favor de la entonces asambleísta por montos de entre USD$300 y USD$1.400.

Vicuña llegó a la Vicepresidencia del Ecuador para reemplazar a Jorge Glas, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso ODEBRECHT-Ecuador.

El Presidente Lenín Moreno incluyó a Vicuña en la terna, compuesta por Rosana Alvarado y María Fernanda Espinosa; CREO, en aquella ocasión, no apoyó la moción para nombrar a Vicuña

“Hoy siento orgullo de que el movimiento CREO votó en contra del nombramiento de la señora Vicuña”, recordó el líder de CREO, Guillermo Lasso, a propósito de la denuncia que pesa sobre la Segunda Mandatario, quien recalcó que la acusación es parte de las supuestas presiones de Ángel Sagbay para obtener cargos públicos.

“Es una pena que exista esta situación y una pena para la democracia, para el Ecuador, pero ojalá que la justicia actúe”, insistió Lasso.

La Vicepresidenta Vicuña tiene fuero de Corte, por lo que para una eventual investigación judicial, se requerirá, primero, de la autorización de la Asamblea Nacional.

“Ojalá que la Asamblea Nacional, por voto mayoritario, cuando llegue, si llega el caso de pedirse autorización, el movimiento CREO encantado votará para levantar el fuero de Corte y para que sea juzgada, de acuerdo a lo que establece la ley penal”, comentó el ex candidato a la Presidencia del Ecuador.

Lasso, en un video colgado en su cuenta oficial de Twitter, añadió: “Muchos dirán que ya prescribió porque ya no se le puede llevar a cabo un juicio político porque ya pasó un año desde que fue asambleísta, pero esto no es un tema jurídico, es un tema político y yo creo que la Asamblea Nacional no puede actuar o hacerse el desentendido frente a estos hechos”.

“Es lamentable, es realmente lamentable. Al momento, lo que hay es un supuesto y el solo supuesto es muy lamentable”, enfatizó.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)