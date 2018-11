REACCIÓN:CREO confirma que presentará pedido de juicio político contra vicepresidenta Vicuña por caso "diezmos"

Asambleísta Fabricio Villamar indicó que ya tiene borrador de lo que se presentará para comenzar recolección de firmas El asambleísta de Creando Oportunidades (CREO), Fabricio Villamar, confirmó que presentará una solicitud de juicio político contra la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, luego de que su exasesor la denunciara por haber "diezmado" cuando se desempeñaba como legisladora. El parlamentario comentó que ya tiene un borrador de lo que se presentará para comenzar con la recolección de firmas.

“El artículo 129 de la Constitución establece las causales por las cuales se puede proceder a un enjuiciamiento político al Presidente o Vicepresidente. Entre ellas, la segunda dice que se puede activar por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito”, precisó.

Según explicó, la normativa no hace una distinción al respecto de temas como el tiempo o de cargos, en este caso. Vicuña habría “diezmado”, según su asesor, cuando cumplía funciones de asambleísta. Precisó además, que esto está establecido en el ámbito político, no en el judicial.

“Esto es lógico e importante porque los delitos de peculado, concusión y cohecho no prescriben, ahí sí en el ámbito judicial. El mismo artículo 129 dice que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que sí la hay, pero que no está en funcionamiento. También dice que no será necesario un enjuiciamiento penal previo, es decir, no es que se trata de un caso de prejudicialidad en donde necesitamos que primero le sentencien a la señora Vicuña por peculado, cohecho o concusión para iniciar el proceso, sino que puede comenzar independientemente”, dijo.

Sobre las acciones penales, puntualizó Villamar, la Vicepresidenta tendrá que defenderse como a bien tenga. El asambleísta confirmó tener la declaración juramentada de Ángel Sagbay (exasesor de la Segunda Mandataria) y aseguró que el ciudadano en mención ratificó que realizó depósitos en la cuenta personal de Vicuña, en el Banco de Machala, no en la del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

“Hay varios depósitos en la cuenta de la exasambleísta, hay valores que han sido depositados en esa cuenta. Obviamente, cuando usted hace un depósito no dice: ‘verá, darame pagando la contribución a ABA, por favor’. Hasta donde recuerdo, esta organización política no está registrada en el CNE. Lo real es que hay depósitos de plata en la cuenta personal de la señora Vicuña hechas por un exempleado suyo, quien dice que se le exigía para que dé esta plata”, recalcó.

Indicó que, en una revisión en redes se dice que la cuenta del Banco de Machala no habría sido declarada a la Contraloría. El legislador mencionó que este día tratará de conseguir la información oficial sobre aquello. “Un juicio político es una cosa delicada porque siempre sacude la institucionalidad del Ecuador, más aún en contra del Primer o Segundo Mandatarios”.

Recordó además, que Vicuña no llegó a ser Vicepresidenta de la República con los votos del pueblo ni con los del bloque de CREO en la Asamblea Nacional, sino con los de la Bancada de Integración Nacional (BIN), con los que “se sacaron” de otras organizaciones políticas y con los de SUMA. “Entonces, nosotros tenemos plena autoridad moral como para iniciar un juicio político en contra de la señora. Eso es lo correcto porque, si bien hay un montón de cosas que hacer en el Ecuador, todas son urgentes. Nuestra función en la Asamblea es la de legislar y fiscalizar”.

Anunció, en este marco, que su jefe de bancada, Homero Castanier, le encargó que inicie el proceso de juicio político contra María Alejandra Vicuña. “Hemos comenzado a preparar los documentos, el día de hoy tengo ya el borrador. Mi despacho comenzó a trabajar, el día de ayer, en la documentación necesaria. Hoy tenemos los documentos listos y podemos comenzar con la recolección de firmas”.

“Pero ¿contra qué nos enfrentamos? En la recolección de firmas porque necesitamos tener, al menos, la tercera parte de los legisladores, pero creo que eso sí se puede conseguir. Tenemos que procesar esto con los documentos que tengamos a mano y adjuntarlo al expediente que se entrega al CAL”, relató.

En este marco, enfatizó que en el CAL son siete miembros, de los cuales son cinco “correístas” y “morenistas”. De los siete, Villamar esperará contar, al menos, con el voto de Luis Fernando Torres, del PSC, porque el representante de CREO está asegurado. “Una vez superado este tema, en donde no tenemos mayoría, esto tiene que pasar a control de constitucionalidad porque se necesita admisibilidad declarada por la Corte Constitucional, cuyos integrantes aún no han sido nombrados”.

“En la práctica, el proceso para el juicio político contra la Vicepresidenta de la República es posible que tome algún tiempo más de lo esperado, pero es lo correcto. No hacerlo sería abstraerse de las responsabilidades que tenemos como legisladores y fiscalizadores, pero sobre todo, sería traicionar la voluntad de los ecuatorianos que nos mandaron a este puesto”, finalizó.

(JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com