Presidente Moreno "no ha protegido ni ha defendido a nadie", asegura María Paula Romo sobre denuncias contra vicepresidenta Vicuña

"No hay cobertura, no hay espíritu de cuerpo. Lo que hay es una voluntad de que se esclarezcan las cosas y se sigan los procedimientos", ratificó Ministra del Interior La ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció acerca de las denuncias en contra de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por, presuntamente, haber "diezmado" mientras fue asambleísta. Según la Secretaria de Estado este tipo de situaciones, para el Gobierno Nacional, es una preocupación, sin embargo, resaltó las declaraciones hechas por el Presidente Lenín Moreno. "Él no ha defendido, no ha protegido, no hay espíritu de cuerpo. Hay instancias y en esas instancias se deben resolver estos temas", dijo.