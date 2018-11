"Si no paran esta votación, se van a quedar sin Vicepresidenta", le habría dicho Sofía Espín a Ximena Peña al mostrarle declaración juramentada de exasesor

"Le llamé a la Vicepresidenta, le digo: mira, acaba de pasar esto, pero la verdad no le di mucha importancia", reveló legisladora La ex legisladora correista Sofía Espín tuvo en su poder la declaración juramentada del ex asesor de la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, en la que se señalan los supuestos cobros ilegales. Espín habría querido usar el documento para evitar su destitución, según revela la coordinadora de la bancada de PAÍS, Ximena Peña.

El pasado 13 de noviembre, en la sesión de la Asamblea, en la que se definió la destitución de Sofía Espín y de Norma Vallejo, antes de la votación Espín se acercó a la curul de Ximena Peña, coordinadora del bloque de Alianza PAÍS, con quien dialogo.

En las imágenes publicadas por Ecuavisa, se observa que Espín increpa a Peña y le mostró unos documentos, que, según las declaraciones de la Vicepresidenta Vicuña de anoche, eran las copias de una declaración juramentada de la Notaría Décimo Tercera del cantón Quito, en la que un ex asesor de Vicuña revela que entrega dinero por el cargo.

Espín, aquel día, dejó la curul de Peña y abandonó el Pleno.

"Se le veía desesperada, un poco llorosa, me dijo: Ximena, mira si ustedes no paran esta votación, se van a quedar sin Vicepresidenta, tengo esta denuncia de diezmos. Estábamos casi a punto de votar, me quedé sorprendida y le dije: ya vamos a votar, estaba desesperada, la verdad, pero, de ahí cogió y se retiró con el documento", relató.

Según contó, le informó sobre el tema a la Vicepresidenta Vicuña: "Le llamé a la Vicepresidenta, le digo mira, acaba de pasar esto, pero la verdad no le di mucha importancia porque, después, ya fueron a la rueda de prensa, no dijeron nada, más bien, ella se acercó y me dijo: Ximena, no puedo hacer nada, no puedo hacer daño a una persona y ahí terminó el tema", indicó.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

