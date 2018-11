RESPUESTA:"No puedo ni debo actuar como juez", dice Presidente Moreno sobre acusaciones a Vicepresidenta

"Los jueces y fiscales deciden a quien investigan y a quien no; a quien acusan y a quien no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio", enfatizó El presidente Lenín Moreno se refirió a las acusaciones en contra de la vicepresidente María Alejandra Vicuña sobre supuestos cobros indebidos a sus asesores cuando era asambleístas y señaló que "no puedo ni debo actuar como juez". Además, señaló que serán las instancias correspondientes las que tomarán las decisiones sin ninguna interferencia.