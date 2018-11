Bancada del BIN resolvió abstenerse de apoyar a Proforma 2019

Organismo comentó que este Presupuesto es poco creativo y no cumple con ajustar los gastos del Estado Por medio de un comunicado la Bancada de Integración Nacional (BIN) resolvió que se abstendrá de apoyar la Proforma 2019 debido a que existe un sobredimensionamiento del cálculo de los ingresos expresado en el valor del barril de petróleo de USD$ 58,29, no atiende a sectores sociales, entre otros. Asimismo aseguraron que este Prepuesto es poco creativo y que no cumple con el principio de ajustar los gastos en bienes y servicios.