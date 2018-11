"Están en su derecho, pero no sé si tengan sustento jurídico", responde María A. Vicuña a CREO sobre juicio político en su contra

Asambleísta Fabricio Villamar anunció ya tener listo un borrador de lo que presentará para iniciar con recolección de firmas para iniciar este proceso a Vicepresidenta de Ecuador El asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, confirmó que emprenderán el proceso para presentar un juicio político en contra de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por, supuestamente, haber "diezmado" cuando fue asambleísta. La Segunda Mandataria aseguró que el legislador está en todo el derecho de hacerlo, aunque indicó no saber si tenga sustento jurídico.

“Está en todo su derecho. No sé si tenga sustento jurídico, eso lo tendrá que resolver la Asamblea. Nosotros, como demócratas convencidos que somos, y el respeto a la independencia de funciones, dejaremos que, en cada cancha, se resuelva cada aspecto que en un proceso de investigación se den”, mencionó.

La mañana de ayer, Villamar comentó que ya tiene un borrador de lo que se presentará para comenzar con la recolección de firmas. “El artículo 129 de la Constitución establece las causales por las cuales se puede proceder a un enjuiciamiento político al Presidente o Vicepresidente. Entre ellas, la segunda dice que se puede activar por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito”, precisó.

Según explicó, la normativa no hace una distinción al respecto de temas como el tiempo o de cargos, en este caso. Vicuña habría “diezmado”, según su asesor, cuando cumplía funciones de asambleísta. Precisó además, que esto está establecido en el ámbito político, no en el judicial.

“Esto es lógico e importante porque los delitos de peculado, concusión y cohecho no prescriben, ahí sí en el ámbito judicial. El mismo artículo 129 dice que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que sí la hay, pero que no está en funcionamiento. También dice que no será necesario un enjuiciamiento penal previo, es decir, no es que se trata de un caso de prejudicialidad en donde necesitamos que primero le sentencien a la señora Vicuña por peculado, cohecho o concusión para iniciar el proceso, sino que puede comenzar independientemente”, dijo.

(JPM)

Fuentes: Radio Majestad – Ecuadorinmediato.com