Ecuatorianos ya no necesitan visa para ingresar a México

Viajeros que visiten el país por turismo y otras actividades no remuneradas no necesitan del documento En el Diario Oficial de México se publicó la resolución mediante la cual se suprime el requisito de visado a los ciudadanos ecuatorianos que visiten ese país por razones de turismo y otras actividades no remuneradas, así lo informó el Canciller José Valencia.