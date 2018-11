Vicepresidenta María Alejandra Vicuña descarta pedir licencia o presentar su renuncia

"No hay condiciones ni motivos para eso", ratificó María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, descartó las posibilidades de pedir una licencia sin sueldo o presentar su renuncia, tras ser acusada de presuntos cobros indebidos a su exasesor mientras fue asambleísta. "Si es que habría las condiciones o si es que fuera necesario para dedicarse al tema de la defensa, etc., probablemente lo podría valorar, pero realmente no", aclaró.