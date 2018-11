Medios Públicos condiciona disculpas y reintegro de periodista Lorena Abad

Según gerente Martha Moncayo, esto se dará en caso de que comunicadora presente carnet que certifique dolencia La gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, aseguró que acatará lo que diga el Ministerio del Trabajo sobre el despido de la periodista Lorena Abad y ratificó que se considerarán todos los años que estuvo en la institución. Además, indicó que en caso de que la comunicadora presente el carnet que certifique su dolencia, se le ofrecerán disculpas públicas y se la reintegrará a su puesto inmediatamente.

Y es que la Comisión de Derechos Colectivos recibió a la autoridad en el marco de la recepción de aportes para la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Cabe recordar que la periodista hizo público su caso porque afronta una enfermedad catastrófica, lo que le brinda protección ante cualquier intención de que den por terminado su contrato. No obstante, según Moncayo, la comunicadora no cumplió con la entrega de un carnet que certificara su dolencia.

Abad dijo que no podrá conseguir ese documento porque su cáncer no está en el estado para tener ese certificado (según le dijeron debería presentar un cuadro de metástasis).

Posterior a las declaraciones de la gerente de Medios Públicos, la comunicadora publicó en su cuenta en Twitter: “En el acta de finiquito la empresa @PublicosEC no reconoce mi enfermedad. Tras negarme a firmar piden nuevos certificados para ratificar que tengo cáncer de tiroides”.

“Señores, no me aferro a un puesto, sólo pido que se respeten mis derechos garantizados en la Constitución y las leyes. Según la gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, solo si presento el carnet de discapacidad, me restituyen en el puesto. En el Ministerio de Salud me han indicado que si tengo metástasis, es decir al borde de la muerte, puedo acceder al carnet”, lamentó.

