"Proforma 2019 solo es un listado de pagos de sueldos y deuda, no hay desarrollo", advierte Jaime Nebot

Burgomaestre recordó que es necesario seguir trabajando para el futuro del país El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a la Proforma del 2019 que propone el Gobierno de Lenín Moreno y aseguró que esta es un listado de pago de sueldos y deuda. "Nosotros vamos a abstenernos y lo hemos hecho siempre cuando no estamos de acuerdo con la forma y fondo de un Presupuesto. No se ve en este documento el dinero para el desarrollo y crecimiento".

“No es cuestión de observar la Proforma por ciertas cosas, debe ser un instrumento de desarrollo y progreso. No un simple listado de pagos de sueldo y deuda”. El Burgomaestre comentó que este documento tiene una serie de inconsistencias en los ingresos y egresos.

“En el primer rubro se pone como ingreso permanente USD$ 1000 millones de dólares de supuestas concesiones que no existen y se van a hacer. No se cómo puede ser esto si no hay. Además se toma USD$ 1000 millones de una meta USD$ 6 mil millones, para este primer año que será el más difícil de este intento”.

Indicó que es positivo realizar concesiones pero realmente “muy optimista, por no decir ingenio”. Nebot comentó que el precio de barril de petróleo está bien, “es racional. Pero una producción petrolera que viene cayendo de 3% en cada año ahora se lo lleva a un record de 560 mil barriles diarios, por eso no se explica el optimismo del Gobierno”.

También el crecimiento económico está fijado en 1,43%, comentó, mientras que la CEPAL lo estima en la mitad. “El deflactor presupuestario también peca de optimismo. No estamos diciendo que mienten sino que no existen los sustentos para eso”.

Cuestionó que no se ve en la Proforma el dinero para el desarrollo y crecer, “sin duda alguna el objetivo de cualquier país es bajar el gasto público, hacer crecer la economía y vivir para hacerlo que quiere decir manera bien la deuda. Yo no veo reflejado esos tres objetivos. Yo creo que el Presidente comparte estos objetivos”.

“Lo que se debe hacer es ejecutar y proyectar la confianza. Aquí hay que bajar el gasto público y esto se hace con medidas, que se demuestren”.

Sobre la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, dijo que todo caso de corrupción es grave, “hay que probarla acorde a la justicia. Supongamos que esto se prueba y la segunda mandataria sale lo único que tiene que hacer es escoger a otra persona. Yo no veo esto como la caída del primer mandatario”. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato