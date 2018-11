Presidente Lenín Moreno: "Ofrecimos 325.000 casas ¿alcanzaremos? no sé"

Pero promete edificar 82.000 viviendas cada año En el marco de la entrega de 7 Urbanizaciones de la Misión "Casa para Todos" del "Plan Toda una Vida", el Presidente de la República, Lenín Moreno, puso en duda que cumplirá su promesa de construir 325.000 casas al año, tal como lo dijo en época de campaña, sin embargo, dijo que sí edificará 82.000 viviendas cada año.

El Presidente de la República mencionó que se entregan "centenares de casas" simultáneamente en el país.

"He de confesar que quien le puso el toque femenino al Plan Casa para Todos fue Rocío y sus Manuelas", mencionó el Mandatario, quien sostuvo que "nada es más importante que el bienestar de ustedes".

"Quienes hacemos política, a veces, nos perdemos de la necesidad de contactar con la gente, de dialogar con ella, de preguntarle qué quiere, qué necesita", sostuvo.

Recordó que, cuando estaba en Monte Sinaí, en época de campaña, le preguntó a una señora qué quiere en la vida, ella le respondió: "Lo que más quiero en la vida es una casa".

"Mientras íbamos con Rocío, le digo ¿por qué no Casa para Todos? ¿Por qué no puede tener derecho una persona pobre a tener casa?", indicó.

Contó que ahí nació el programa "Casa Para Todos", proyecto emblema de su Gobierno. El Jefe de Estado recalcó: "Lo más importante no es tener un techo, no es el ladrillo, el cemento, el hierro, ni siquiera los muebles, los más importante es la comunidad".

"¿Cómo hemos pedido el sentido de comunidad? Antes, recuerdo que mi padre esperaba que toque la campanilla el señor de la basura para salir con el tacho para dejar en el carro, ese momento, aprovechaba para hacer charla con el vecino, se acercaba el otro vecino y hacían una jorga inmensa, si era sábado, se quedaban tomando una cerveza", relató.

Acotó, además, que en esos espacios se compartían opiniones, críticas al Gobierno de turno.

"Críticas a la localidad, al Alcalde, que siempre es la víctima de todo lo que nos pasa, si la enamorada nos bota, le culpamos al Alcalde, falta un ladrillo, el Alcalde, un bache en la calle, el Alcalde, no han puesto hierba aquí, el Alcalde, un columpio está mal, el Alcalde, los alcaldes son víctimas, así como también, los gobernantes, somos víctimas, a veces inmisericordes, de la crítica".

"Cuando entramos a la política, hay que tener la piel dura, el que no tienen la piel dura, no se meta en política, dedíquese a otra cosa", sostuvo.

En el Gobierno anterior, según dijo el Jefe de Estado, "cometimos el inmenso error de creer que lo único que había que darles era la casa, absolutamente, nada más".

"¿Y la dignidad? porque pasar de un hueco de 20 metros a uno de 25 no hay mucha diferencia", insistió.

La gente pobre no merece cosas de pobres, requiere, para poder tener objetivos más altos en la vida, que se les dé cosas bonitas, acotó el Mandatario.

"¿Por qué las cosas para pobres tienen que ser feas? ¿Por qué? las más bonitas, las más amplias", enfatizó.

El Presidente Moreno insistió en que se construirán 82.000 viviendas cada año.

"Ofrecimos 325.000 ¿alcanzaremos? no sé, no sé, no sé, el objetivo es grande, nunca se han hecho, y esto me dijo el Alcalde de Guayaquil (Jaime Nebot) un día, nunca se han hecho 50.000 casa en el Ecuador, nosotros estamos ofreciendo 350.000 casas, lo vamos a hacer, hay que lograrlo, por lo menos hay que acércanos a la cifra", indicó.

Ecuadorinmediato

