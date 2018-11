Marcela Holguín: Certificados de médico ocupacional de Medios Públicos y de IESS confirmaron que Lorena Abad padecía enfermedad catastrófica (AUDIO)

Audio Noviembre 29 - Marcela Holguín II



Comunicadora nunca debió haber sido despedida, reiteró asambleísta; pidiendo a gerente de institución, Martha Moncayo, que la reintegren a sus labores La Comisión de Derechos Colectivos recibió a la gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, quien se refirió al despido de la periodista Lorena Abad. Según la funcionaria, la profesional no cumplió con la entrega de un carnet que confirmara su dolencia. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la asambleísta Marcela Holguín, vicepresidenta de la mesa legislativa, cuestionó que se haya condicionado el reintegro de la comunicadora a sus labores, esperando que presente una certificación que confirme que tiene metástasis cuando, incluso, el médico ocupacional de la empresa pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ratificaron la existencia de cáncer tiroideo.

“Lorena tiene todo mi apoyo y solidaridad. Durante los 9 años que ha estado trabajando como reportera en Radio Pública, ha cumplido con todos los requerimientos que este medio de comunicación ha tenido, pero se nos ha dicho, por parte de la Gerente, que ellos no tenían conocimiento de que Lorena padecía de cáncer, sino solamente de un tumor”, lamentó.

Sin embargo, Holguín aseguró que, de acuerdo a la información que se le hizo llegar por parte de la comunicadora, consta una documentación con fecha 23 de mayo de 2018 en donde se encuentra una solicitud de diagnóstico, informe médico e historial clínico del IESS. “Aquí se declara que da positivo para malignidad del tumor que tiene, es decir, ella tiene cáncer de tiroides”.

Mientras que, con fecha 16 de julio de 2018, incluso, Abad se sometió a una cirugía y el diagnóstico fue CA de Tiroides. Existe un documento del 2 de mayo de 2018, que determina que Lorena tuvo una operación reprogramada. “Allí se señala que ella remitió esta información al departamento médico. Con 26 de julio de 2018, el propio médico ocupacional reconoce que la reportera de Radio Pública padece de CA tiroideo y señala que está, actualmente, en tratamiento médico”.

“Quiere decir que las autoridades de este medio público tenían pleno conocimiento de la enfermedad que Lorena padecía, incluso, el propio médico ocupacional da varias recomendaciones en uno de los mails que está circulado en el interior de este medio de comunicación”, indicó.

Algunas de las sugerencias fue: Que no exceda su carga horaria de 8 horas diarias, que no se exponga, laboralmente, a ambientes con polvo orgánico o inorgánico sin las medidas de protección adecuadas; y que se le preste las facilidades correspondientes para terapias intrahospitalarias.

“Entonces, tenían pleno conocimiento de la enfermedad que está padeciendo Lorena. En este sentido, le he pedido a la Gerente de Medios Públicos, que revean esa situación y que puedan reincorporarla dentro de sus actividades. Lorena, en este momento, no tiene ni siquiera los recursos económicos para seguir haciéndose tratar su enfermedad. Tiene dos niños pequeños y no tiene la facilidad para tratarse esta enfermedad, que sí es catalogada como catastrófica”, remarcó.

Recordó, en este sentido, que en una sentencia de la Corte Constitucional (CC), con fecha 22 de noviembre de 2017, dice:

“Bajo ningún motivo el empleador podrá justificar la terminación de relaciones laborales fundado en argumentos que se agoten en el rendimiento de las actividades laborales del empleado portador de enfermedades profesionales, pues el deterioro físico y psicológico que influye en el desempeño de las actividades laborales. Como garantía de no repetición en favor de las personas portadoras de enfermedades catastróficas pertenecientes al grupo de atención prioritaria, la Corte Constitucional, en virtud de la competencia establecida en el artículo 436, numerales 1 y 2, establece como reglas jurisprudenciales que las personas portadoras de enfermedades catastróficas profesionales gozan de un principio de estabilidad laboral reforzada, merecedores de una especial protección. En tal virtud, no podrán ser separadas de sus labores en razón de su condición de salud”.

Por lo que para Holguín, está claro que la comunicadora en mención no debía ser separada de su cargo porque padece de una enfermedad catastrófica. Reiteró la existencia de certificados del propio médico ocupacional de los Medios Públicos y del IESS, que corroboran aquello. “¿Qué más pruebas quieren me pregunto yo?”, criticó.

Moncayo, sin embargo, ha dicho que la empresa pública pedirá disculpas y la reintegrará inmediatamente a su puesto de trabajo si es que Lorena Abad presenta una certificación en la que se establece que tiene dicha dolencia. Pero la comunicadora indicó que el Ministerio de Salud no le puede entregar esta documentación si es que no posee metástasis.

“¿Qué esperan entonces, que Lorena tenga un certificado que corrobore que tiene metástasis para que pueda ser nuevamente reingresada a sus labores?, entonces ¿están esperando que esté al borde de la muerte para devolverle el trabajo, cuando ya no pueda y no tenga capacidad física para trabajar? Yo creo que se trata de una cuestión de humanidad, sobre todo”, criticó.

Según la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, lo único que quiere Lorena Abad es trabajar. “Se está diciendo que Medios Públicos, al momento que la desvinculó, no sabía que tenía esta enfermedad. Pero ella y yo hemos demostrado, con pruebas, que ellos sí conocían de la enfermedad que padecía la comunicadora y ella está garantizada, por sus derechos estipulados en la Constitución, que no debía haber sido despedida”.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

