94 personas viajan de Quito a Caracas bajo plan estatal

Quienes vuelven lo hacen por voluntad propia y no hay ningún factor político, garantizan desde Embajada venezolana Funcionarios de la embajada de Venezuela en Ecuador despidieron hoy el decimotercer grupo de migrantes que retorna hoy a Caracas, procedente de este país sudamericano, como parte del Plan Vuelta a la Patria. Forman parte del vuelo 94 personas, entre ellas cuatro niños menores de dos años.

Estamos llegando a más de mil 200 individuos con este vuelo, a través de una planificación que se ha venido cumpliendo al pie de la letra, sin ningún fallo, aseguró en declaraciones a Prensa Latina Pedro Sassone, encargado de negocios de la misión diplomática.

Según precisó, cerca de 10 mil 200 venezolanos han retornado a sus lugares de origen, procedentes de varios países, donde llagaron en busca de mejoras económicas y con expectativas que no pudieron cumplir.

Esto es un gran éxito desde el punto de vista de la proyección y la calidad del programa y hemos mejorado en cuanto a servicios y atención, añadió sobre la aplicación de la iniciativa del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, en práctica en Ecuador desde septiembre pasado.

A su juicio, los venezolanos son ciudadanos con todo el derecho a volver a su patria y el programa echa por tierra mentiras difundidas por algunos medios, que han intentado posicionar la idea de que son refugiados o perseguidos, quienes regresan.

Quienes vuelven lo hacen por voluntad propia y no hay ningún factor político en eso. Se trata de una migración de carácter económico, como consecuencia del cerco al que es sometido el país y que denominamos guerra económica, asfixia financiera, más el ataque y la impugnación permanente por parte de algunos medios de comunicación, enfatizó.

Dos buses trasladaron al nuevo grupo desde el Círculo Militar hasta al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, desde donde viajan, completamente libre de costo y en vuelo directo hasta la terminal internacional de Maiquetía.

Previo a la salida, desde la ventanillas de uno de los ómnibus, una venezolana que retorna junto a su bebé, advirtió que la decisión de venir a este territorio andino no fue acertada, pues encontró maltratos donde esperaba hallar solidaridad, humanidad y una salida a sus problemas económicos.

'Esto me enseñó que no hay nada como lo nuestro, por lo que ahora sé que de verdad vale la pena luchar allá. No hay lugar como Venezuela', aseveró.

Prensa Latina también constató múltiples muestras de agradecimiento de los viajeros con el personal diplomático, por la ayuda brindada y la posibilidad de un retorno seguro, sobre todo para quienes carecen de dinero.

Fuente: Prensa Latina/Ecuadorinmediato

(PAY)