LA HORA (Zamora) Mineros piden que no se aprueben reformas a Ley de Minería

Iguales acciones se replicaron a nivel nacional para defender este tipo de actividad laboral Representantes de sectores mineros de la provincia de Zamora Chinchipe, se autoconvocaron ayer en horas de la mañana para solicitar que se deje sin efecto el trámite de reformas a la Ley de Minería.

Al respecto, Ausberto Zúñiga, presidente de la Cámara de Pequeña Minería de Zamora Chinchipe, menciona que se ha estado tramitando a espaldas de los mineros el proyecto ‘No a la Minería Metálica’, lo cual ha generado que todos quienes de una u otra forma están vinculados con esta forma de subsistencia se levanten en protesta a nivel nacional.

Pide que no se dé paso a los proyectos presentados en la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver a las reformas a la Ley de Minería, ya que son atentatorias al sector minero y no benefician ni apoyan en nada, más bien se retrocedería porque no se contempla todas las necesidades del gremio, alega.

“Nosotros pedimos de que suspenda ese proyecto y se elabore un proyecto consensuado donde participen todos los que están involucrados dentro de la minería”, enfatiza.

Revela que cinco asambleístas son quienes han presentado los proyectos a la Ley de Minería, incluido el de Zamora Chinchipe, Absalón Campoverde.

Considera que el proyecto que más les afecta es el que prohibiría la minería metálica en el país, proyecto presentado por un grupo de ecologistas de la capital de la república.

Por su parte James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, señala que el sector minero una vez más se ha unido para salir todos en conjunto a defender este tipo de actividad.

Salcedo se pregunta: “¿de qué sirve que muchos jóvenes se preparen en las universidades del país estudiando carreras relacionadas con la minería, si con estos proyectos se pretende a espaldas del pueblo declarar al país libre de la actividad minera?”.

“Nos preguntamos de qué vamos a vivir, se paraliza todo el sector minero, el sector minero representa y paga de impuestos el 1% del producto interno bruto (PIB), quiere decir que nosotros si aportamos al Estado ecuatoriano”, puntualiza.

TOME NOTA

Los mineros también cerraron, por una hora, en el sector de El Limón, la vía Zamora-Loja, como forma de protestar contra las reformas a la Ley de Minería.

EL DATO

James Salcedo revela que existen más de 20.000 personas dedicadas a la minería en Zamora Chinchipe.