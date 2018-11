Gobierno de Ecuador no se pronunciará sobre presunta visita de Paul Manafort a Julian Assange

"No le corresponde hacer comentarios sobre investigaciones periodísticas ni acerca de eventuales acciones legales que se deriven de aquellas en tribunales extranjeros", aclara Cancillería De acuerdo a una nota publicada por el diario británico The Guardian, el exjefe de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, "sostuvo conversaciones secretas" Julian Assange, dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres. WikiLeaks desmintió dicha publicación, así como lo hizo Manafort. Ante aquello, la Cancillería de Ecuador confirmó que el Gobierno Nacional no se pronunciará sobre este tema porque "no le corresponde".