Diputados italianos piden respuesta a su Gobierno sobre acciones tomadas acerca de Exvicepresidente Jorge Glas

Enzo Moavero Milanesi deberá dar respuesta ante Parlamento de esa nación Los diputados italianos Stefano Fassina, Laura Boldrini y Federico Fornaro solicitaron al Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Enzo Moavero Milanesi, que dé información, ante el Parlamento de esa nación, sobre cuáles han sido las directrices ordenadas en cuanto al caso del ex Vicepresidente de la República, Jorge Glas. Solicitan, asimismo, respuestas de la Unión Europea ante la situación de la ex autoridad ecuatoriana.

Con este documento, los firmantes piden ponerse en contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para averiguar la situación de Jorge Glas.

“De lo que surge de la prensa, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, arrestado por cargos de corrupción, ha estado en huelga de hambre durante treinta días para protestar por las condiciones de su encarcelamiento”, ponen como antecedente los diputados.

Citan que Jorge Glas fue destituido de su cargo como Vicepresidente del actual Jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno, y encarcelado, en violación de las normas nacionales sobre la detención preventiva, y, posteriormente, fue condenado en ausencia de pruebas y con la aplicación de un Código Penal antiguo.

“Con el único propósito de poder aplicar una sentencia más severa que no podría convertirse en arresto domiciliario”, añaden.

Fassina, Fornaro y Boldrini afirman que, hace unos días, sin avisar a su familia ni a su abogado (como lo exige la ley), Glas fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, durante la noche y sin la posibilidad de llevar su medicina con él, relatando el episodio en el que se fue sacado de la cárcel 4 para ser llevado a Latacunga.

“La prisión donde se encuentra actualmente está ubicada en un área remota del país, es conocida por las condiciones degradantes en que viven los reclusos, sin agua corriente, saneamiento / calefacción adecuados, y está extremadamente llena de miembros del crimen común”, detalló.

Por lo que consideran que las condiciones actuales de Glas son de gran preocupación tanto por las condiciones de su encarcelamiento como por la continua huelga de hambre.

“La detención de Glas se sitúa en un clima de represión y limitación de las libertades democráticas creado por el actual Gobierno del Ecuador. De hecho, además de Glas, el ex presidente Rafael Correa fue víctima de quince procedimientos judiciales y recientemente declaró que le pedirá a Bélgica el asilo político. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, también fue acusado de terrorismo por organizar una manifestación de protesta frente a la prisión donde se encuentra detenido Glas. Además, Fernando Alvarado, ex Ministro de Comunicación, fue obligado a exiliarse después de que se negó a colaborar con el gobierno actual”, detallaron.

Recordaron también las declaraciones del actual Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien dijo: “todos los ex funcionarios, tanto de rango medio como de alto rango, del gobierno anterior de Rafael Correa no podrán abandonar el país y recurriremos al uso extraordinario de la prisión preventiva” después de conocerse de la fuga del país de Alvarado. Esto, para los disputados, aclara aún más las intenciones del gobierno ecuatoriano actual.

“En los últimos días, se han producido varios eventos públicos en todo el país que han visto una intervención masiva de la policía y el ejército, comprometidos a reprimir violentamente la protesta de los manifestantes, incluidos varios parlamentarios”, insistieron.

Los miembros de la familia de Glas y varios activistas políticos de derechos humanos están trabajando en todos los foros internacionales para sensibilizar a los gobiernos y a la opinión pública sobre la dramática situación del ex Vicepresidente, que arriesga su vida, y para resaltar la situación política del país, coinciden.

“Un país en el que se cuestionan todas las garantías más básicas para llevar a cabo una vida democrática normal”, alertaron.

Los solicitantes citan que entre Italia y Ecuador, además de tener relaciones comerciales activas, importantes y consolidadas, existe un vínculo histórico, a la luz de una presencia muy arraigada de la comunidad italiana, con más de 17,000 italianos, mientras que más de 80,000 ecuatorianos en Italia.

Ante ello, piden al Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional que informe si tiene conocimiento de los hechos descritos y cuáles son sus directrices al respecto.

“Qué iniciativas, en lo que a él concierne, pretende tomar, para restablecer contra el ex vicepresidente Jorge Glas todas las garantías en cuanto al respeto de los derechos humanos, tanto en lo que respecta a las condiciones de la prisión como a un juicio justo, y seguir con esté atentado a la evolución de la situación en ese país”, indicaron.

Adicionalmente, piden informar qué iniciativas, en lo que a él concierne, pretende asumir en la Unión Europea para que sea una parte activa en el restablecimiento en ese país de las condiciones necesarias para una correcta dialéctica democrática.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

